Filip Zubčić ist ein kroatischer Skirennläufer, der sich auf die Disziplinen Riesenslalom und Slalom spezialisiert.

Filip Zubčić wurde am 27. Januar 193 in Zagreb geboren und ist beim Verein SK Končar aktiv. Sein Weltcupdebüt erfolgte am 28. Oktober 2012 und er erreichte Platz 55 im Riesenslalom von Sölden. 2014 erhielt Zubčić zwei kroatische Meistertitel für Slalom und Riesenslalom.

Riesenslalom-Weltcup

Am 22. Februar 2020 feierte Zubčić in Naeba seinen ersten Weltcupsieg, wobei er im zweiten Lauf des Riesenslaloms mit deutlicher Bestzeit noch von Platz zwölf an die Spitze vorstieß. Er realisierte damit den ersten Sieg eines Kroaten in dieser Disziplin.