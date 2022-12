Lucas Braathen ist ein norwegischer Skirennläufer, der sich auf die Disziplinen Super-G, Riesenslalom und Slalom spezialisiert.

Lucas Pinheiro Braathen wurde am 19. April 2000 in Oslo geboren. Mit nur drei Jahren erlernte er das Skifahren, seine Ausbildung erhielt er am Skigymnasium Oslo.

Sein Einzel-Weltcupdebüt gab er am 8. Dezember 2018 im Riesenslalom von Val-d’Isère und gewann auf Anhieb Weltcuppunkte. Am 18. Dezember 2018 folgte in Andalo sein erster Sieg im Europacup, dem er im Januar zwei weitere folgen ließ.

Weltcupsiege

Zu Beginn der Weltcupsaison 2020/21 gewann er am 18. Oktober 2020 mit dem Riesenslalom in Sölden sein erstes Weltcuprennen. Am 16. Januar 2022 errang Braathen in Wengen auf spektakuläre Weise seinen ersten Weltcupsieg in einem Slalom.