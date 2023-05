Marilyn Monroe wurde als Norma Jeane Baker am 1. Juni 1926 in Los Angeles, CA geboren und verstarb am 5. August 1962 ebenfalls in Los Angeles.

Die Amerikanerin war Schauspielerin, Fotomodel und Filmproduzentin. Sie gilt als Popikone und Sexsymbol.

Karriere

Monroe begann ihre Karriere Ende der 1940er als Fotomodel, 1950 gelang ihr der Durchbruch als Schauspielerin. Früh wurde ihr der Charakter der naiven, sexy Blondine aufgedrängt, in entsprechenden Rollen ist sie in Filmen wie „Niagara“, „Blondinen bevorzugt“, „Wie angelt man sich einen Millionär?“ oder „Das verflixte 7. Jahr“ zu sehen und avancierte dabei zum Hollywood-Starlet. 1954 gründete Monroe in New York die Marilyn Monroe Productions Inc. und studierte am Actors Studio. Mit dem Streifen „Misfits- Nicht gesellschaftsfähig“ schaffte sie 1961 den Sprung zu ernsthafteren Charakterdarstellungen. Ihre wohl bekannteste Rolle ist jene in „Manche mögen‘s heiß“ (1959), die ihre einen Golden Globe als beste Hauptdarstellerin einbrachte.

Privates

Monroe war begeisterte Leserin, sie las unter anderem Beckett und Flaubert ebenso wie Freud, zu dem sie durch ihren Psychiater gekommen war.

Sie war dreimal verheiratet. Ihre erster Mann war James Dougherty, der kurz nach der Hochzeit in die Handelsmarine eintrat und sie infolge nie wirklich gut kennenlernte. Eine zweite Ehe schloss sie 1954 mit dem ehemaligen Profi-Baseballspieler Joe DiMaggio und hielt nur neun Monate. Nach Monroes Tod ließ DiMaggio 20 Jahre lang dreimal wöchentlich rote Rosen an ihr Grab bringen. 1956 heiratete sie den Dramatiker Arthur Miller, mit dem sie endlich eine Familie hatte und um dessen Kinder aus erster Ehe sie sich liebevoll kümmerte. Aufgrund von Monroes Endometriose blieben Versuche eigene Kinder auszutragen erfolglos. Miller schrieb auch eigens für sie das Drehbuch zum Erfolgsfilm „Misfits – Nicht gesellschaftsfähig“. 1961 ließ sich das Paar auch aufgrund von Monroes erheblichem Tablettenkonsum scheiden.

Psychische Krankheit und Tod

Monroe litt darunter nie ganz als vollwertige Schauspielerin anerkannt worden zu sein. Darüber hinaus verlebte sie eine schwere Kindheit, die von der psychischen Krankheit ihrer Familie, dem Aufwachsen bei verschiedenen Verwandten und Pflegefamilien sowie psychischem und sexuellem Missbrauch geprägt war. Monroe verstarb im Alter von 36 Jahren in ihrem Haus in Brentwood, LA an einer Überdosis Barbiturate.