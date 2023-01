Mario Seidl ist ein österreichischer Nordischer Kombinierer.

Mario Seidl wuchs in Schwarzach im Pongau auf und begann im Alter von 6 Jahren mit der Nordischen Kombination. Sein internationales Debüt gab er bei den FIS-Juniorenwettbewerben im Jahr 2007. Seidl ist aktiver Sportler des Heeressportzentrums des Österreichischen Bundesheers.

Bisherige Erfolge

Bei den Nordischen Junioren-Skiweltmeisterschaften 2011 in Otepää erreichte Mario Seidl über die 5-km-Distanz nach Sprüngen von der Normalschanze den siebten Platz. Sein erster Punktgewinn im Sommerweltcup gelang Seidl im Rahmen des Grand Prix der Nordischen Kombination 2011 – er landete auf dem zehnten Platz.

Seidl bekam einen festen Startplatz im A-Kader zur Saison 2012/2013. Er erreichte in Ramsau am Dachstein den 12. Platz und in Almaty Rang fünf und Rand Sechs. Im Sommer 2014 erlangte Seidl im Grand Prix von Villach den vierten Platz.

Beim Continental Cup von Klingenthal im Februar 2015 holte Seidl im ersten Wettbewerb den ersten Platz und beim zweiten Wettbewerb den dritten Platz. Gemeinsam mit seinem Partner David Pommer erreichte Mario Seidl in den Grand Prix der Nordischen Kombination 2015 den zweiten Platz im Teamsprint. Im selben Jahr holte Seidl beim Grand Prix in Tschagguns den Sieg.

Seidl gelang bei der Olympia-Generalprobe in Pyeongchang 2017 seine erste Podiumsplatzierung mit dem zweiten Platz. 2018 gewann er den Grand Prix und in Ruka den Weltcup.

Nach einer Pause in der Saison 2019/2020 aufgrund eines Kreuzbandrisses feierte Seidl 2021 sein Comeback im Weltcup und gewann eine Bronzemedaille im Team bei der Weltmeisterschaft Oberstdorf. 2022 erreichte er den zweiten Platz beim Weltcup in Holmenkollen.