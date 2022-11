Natalja Michailowna Neprjajewa

Natalya Mikhailovna Nepryaeva ist eine russische Skilangläuferin, die am 6. September 1995 in Tver geboren wurde.

Nepryaeva hat zweimal an den Olympischen Winterspielen teilgenommen. Beim ersten Mal war sie Mitglied der russischen Nationalmannschaft und gewann vier Medaillen, darunter eine Goldmedaille in der Vierer-Fünferstaffel. Derzeit arbeitet sie auch für den SC Vodnik Ski Club und wurde 2015 erstmals in die russische Nationalmannschaft berufen.

Weltcup-Statistik