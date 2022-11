Philipp Maderthaner ist Jungunternehmer, Redner und Jurymitglied in der österreichischen Fernsehshow 2 Minuten 2 Millionen auf Puls 4.

Maderthaner studierte an der Universität Wien, wo er einen Abschluss in Internationaler Betriebswirtschaftslehre erwarb. Zwischen 2004 und 2011 war er in verschiedenen Funktionen für die ÖVP tätig und gründete im April 2012 "Österreichs erste Campaigning-Agentur", das Campaigning Bureau.

Seitdem wurde Maderthaners Unternehmen mit 17 Reed Awards seit 2016 ausgezeichnet, 2021 sogar als "Best International Firm". 2017 wurde er vom Magazin Politico Europe als einer der 50 einflussreichsten Menschen Europas ausgezeichnet, 2018 und 2019 von der Financial Times zum "Innovator" ernannt und 2019 von der seit 1857 erscheinenden Tageszeitung DER STANDARD zu einem der Top 100 Influencer Österreichs gewählt.

Maderthaner gilt als der "Kanzlermacher" hinter dem ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz (der 2017 die Wahlen gewann), dessen Wahlkampf er leitete.