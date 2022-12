Ryan Cochran-Siegle ist ein US-amerikanischer Skirennläufer, der in allen Disziplinen antritt.

Cochran-Siegle konnte vier US-amerikanische Meistertitel für sich gewinnen: Super-G 2017, 2018 und 2019; Alpine Kombination 2018.

Sein Weltcupdebüt gab Cochran-Siegle am 26. November 2011 in der Abfahrt von Lake Louise. Am 19. Dezember 2020 konnte er mit dem 2. Rang beim Abfahrtsrennen auf der Saslong in Gröden seine erste Podiumsplatzierung im Weltcup holen. Zehn Tage später, am 29. Dezember 2020, gewann Cochran-Siegle mit dem Super-G auf der Pista Stelvio in Bormio zum ersten Mal ein Weltcuprennen.

Bei den Olympischen Winterspielen 2022 gelang ihm eine Überraschung, als er im Super-G die Silbermedaille gewann – 50 Jahre nach der Slalom-Goldmedaille seiner Mutter.

Skifahren in den Genen

Ryan Cochran-Siegle ist der Sohn von Barbara Ann Cochran, Olympiasiegerin im Slalom 1972, und der Cousin von Jimmy Cochran sowie Jessica, Tim und Robby Kelley, die ebenfalls Skirennläufer waren.