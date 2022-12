Wendy Holdener ist eine Schweizer Skirennfahrerin und gehört seit 2013 der Nationalmannschaft von Swiss-Ski an.

Wendy Holdener wurde am 12. Mai 1993 in Unteriberg, Schweiz geboren, wo sie auch heute noch lebt. Erfolgreich ist sie insbesondere in der Kombination, in der sie in den Saisons 2015/16 und 2017/18 die Disziplinenwertung gewann und in den Jahren 2017 und 2019 Weltmeisterin wurde; sowie im Slalom, in dem sie bislang 32 Weltcup-Podestplätze und zwei Siege errang.

Weltcup

Obwohl sie im Europacup erst vier Rennen bestritten hatte, gab sie am 23. Oktober 2010 in Sölden ihr Debüt im Weltcup. Dabei fuhr sie im Riesenslalom auf den 55. Platz. Etwas mehr als einen Monat später, am 28. November 2010, gewann sie als 18. des Slaloms in Aspen die ersten Weltcuppunkte.

Die erste Weltcup-Podestplatzierung gelang ihr am 10. März 2013, als sie beim Slalom von Ofterschwang Zweite wurde. Am 23. Februar 2016 feierte sie beim City Event in Stockholm ihren ersten Weltcupsieg.

Insgesamt verzeichnet sie 46 Podestplätze in Einzelrennen, davon 5 Weltcupsiege.

Olympische Spiele