Seine Darmwinde sind für Moskitos auf 6 Meter tödlich

Joe Rwamirama (48) aus Kampala, Uganda, behauptet, dass seine Darmwinde bis zu sechs Meter entfernte Mücken töten können, wie der Daily Mirror berichtet. Jetzt sind zwei große Firmen, die Mittel zur Insektenbekämpfung herstellen, auf ihn aufmerksam geworden und wollen die chemische Keule seiner Flatulenzen erforschen, um sie in der Mückenabwehr einzusetzen.

Tödliche Winde für Moskitos

© Talk of Naja

Der Grund für die tödlichke Wirkung seiner Winde auf Insekten ist Joe unklar. Im Gespräch mit talkofnaija.com erklärt er, er esse und furze ganz normal wie jeder andere auch, aber kein Insekt wage sich in seine Nähe.

Schon als kleines Kind in seinem Dorf in Uganda waren Joes Blähungen bekannt und geschätzt - besonders während der Malariasaison. Joe selbst will nicht einmal wissen, wie sich ein Mückenbiss anfühlt, da er noch nie gestochen wurde.

© Joe Wramirama

Evolutionäre Mutation vermutet

Wissenschaftler vermuten, dass es sich bei Joes besonderer Gabe um eine evolutionäre Mutation handeln könnte, um gegen Malaria geschützt zu sein.