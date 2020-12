Holen Sie sich von 1. bis 23. Dezember Ihren Weihnachtsbaum bei Christbaum Pfeiffer.

Das 1960 gegründete Familienunternehmen Christbaum Pfeiffer versorgt seine Kunden traditionell zu Weihnachten mit frischen Christbäumen.

Mit Abstand der größte Christbaum-Verkaufsplatz

In Eichgraben befindet sich der größte Verkaufsplatz von Christbaum Pfeiffer. Hier dürfen Sie Ihre Christbäume im 2 Hektar großen Wald sogar selbst absägen. Weiters verfügt die Verkaufsstelle über einen großen Parkplatz, ein WC, Sägen, Mess-Latten und geeignete Christbaumverpackung. Das Personal steht Ihnen bei der Wahl Ihres Baumes beratend zur Seite, während sich die Kinder und Hunde am Spielplatz oder im Wald austoben können. Machen Sie einen Familienausflug aus Ihrem Christbaumkauf und genießen Sie auch die Wärme am knisternden Lagerfeuer bei einem heißen Punsch und leckeren Weihnachtskeksen.

Der Christbaumverkauf in Eichgraben hat von 1. bis 23. Dezember täglich von 9 bis 16 Uhr für Sie geöffnet.

Wiener Straße 31-32, 3032 Eichgraben

Vielfältige Auswahl an Christbäumen und Dekoration

Entdecken Sie Wurzel-Bäume, Fichten, Föhren und Nobilis bei Christbaum Pfeiffer. Weiters gibt es Tannen-Reisig, Kränze, Gestecke und Girlanden zu erwerben. Schon ab 20 - 30 Euro bekommen Sie je nach Baumart, Größe und Qualität Ihren Christbaum.

Verkaufsplätze in Wien von 12. – 23. Dezember TÄGLICH geöffnet

12., Hohenbergstrasse 42 / Ecke Schwenkgasse vor Kirche Gatterhölzl

13., Lainzerstr. 172 / Speisingerstr.1 / Preyerg. - am Ex-Bauplatz f. Lainzer Tunnel

17., Dornerplatz, zwischen Nr. 7und 11 / am oberen Bereich des Parks

22., Leo.-Bernstein-Str. 4-6: im DonauCity-Wohnpark bei Stiege 9 (= Ärztehaus) Zufahrt über DC-Str.-Besucher-Garage & Lift. / Zugang über Auböck-Promenade!