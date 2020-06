5 Badezimmertrends zum Verlieben

Das Badezimmer hat sich vom einfachen Waschraum immer mehr zur Wellness-Oase entwickelt – einem Ort im eigenen Zuhause, an dem man sich entspannt und etwas für das persönliche Wohlbefinden tut.

Umso wichtiger wird auch die Gestaltung des Badezimmers: Es soll ein Ambiente haben, das zum Verweilen und Erholen einlädt. Mit diesen Einrichtungstipps wird es zum absoluten Hingucker.

Alle Zeichen stehen auf Natur pur



In einer natürlichen Umgebung fällt es besonders leicht, sich zu entspannen. Deshalb sollte auch das heimische Badezimmer nicht mehr nur aus Fliesen und Glas bestehen. Der neue Trend: Holz. Es sorgt im Bad – neben dem natürlichen Look – auch für ein angenehmes Raumklima und eine gesunde Atmosphäre. Und: Es macht den Aufenthalt im Badezimmer zu einem sinnlichen Erlebnis. Besonders geeignet sind ruhige Holzarten, die Feuchtigkeit gut aushalten, wie beispielsweise die Eiche. Andere Materialien, die natürliches Flair versprühen sind beispielsweise Marmor oder Granit. Von Weiß bis Anthrazit sind sie die perfekte Ergänzung zu den Holz-Elementen. Wer eine stilvolle Mischung aus Natürlichkeit und Minimalismus zu schätzen weiß, setzt auf die Kombination von Holz und Keramik. Der Klassiker unter den Oberflächenmaterialien sorgt für Clean Chic im Badezimmer. Ruhig, unaufgeregt und angenehm – so, wie es in diesem Raum eben sein sollte.

Bei der Wahl der Badezimmermöbel ist weniger mehr



Minimalismus hält – neben sämtlichen anderen Wohnbereichen – auch im Badezimmer Einzug. Und das ist gut so! Schließlich soll der Fokus der Aufmerksamkeit dort am eigenen Wohlbefinden liegen. Setzen Sie daher am besten lieber auf weniger, dafür hochwertige Möbel. Geradlinig, mit klarer und präziser Struktur und weitläufigen Oberflächen tragen sie zu einem aufgeräumten Erscheinungsbild Ihrer persönlichen Ruheoase bei. Auch in Sachen Dekoration sollten Sie es exklusiv halten. Wählen Sie einige Lieblingsstücke aus, die dafür einen besonderen Platz bekommen und von dort aus positiv zur Atmosphäre des Zimmers beitragen.

© XXXLutz

Moderne Waschbecken als Design-Highlight



In einem zeitgemäßen Bad werden auch Gebrauchsgegenstände zum absoluten Design-Highlight. Deshalb ist jetzt Schluss mit langweiligen Waschbecken: Stylische Aufsatzwaschbecken und Doppelwaschbecken müssen her! Letztere sorgen vor allem für mehr praktischen Platz im Bad, wenn es von mehreren Personen genutzt wird. Gleichzeitig bieten Doppelwaschbecken aber auch einen Hauch von Luxus und das Gefühl im Hotel zu sein, statt im eigenen Badezimmer. Aufsatzwaschbecken sind mit ihrem modernen Design ein besonderer Hingucker in jedem Bad: Ob aus Keramik, Marmor oder Granit – die aufgesetzte Becken schaffen Akzente und machen selbst das Händewaschen und Zähneputzen irgendwie spannender.

© XXXLutz

Ausstattungshighlights für mehr Luxus

Um sich rundum, beziehungsweise von oben bis unten wohlzufühlen, darf es natürlich auch ein wenig Luxus sein. Wellnessduschen verwöhnen beispielsweise mit unterschiedlichen angenehmen Strahlarten – von der sanften Regendusche von oben über etwas stärkere Strahlen an der Schulterpartie bis hin zur kräftigen „Behandlung“ am Rücken. Nie wieder beschlagene Spiegel nach einer ausgiebigen Dusche: Beheizte Spiegel sind das i-Tüpfelchen in einem trendigen Bad! Ein absolutes Must-have für Ladies ist außerdem ein Kosmetikspiegel mit integriertem Radio und verstellbarem Licht. So wird aus der täglichen Pflegeroutine ein angenehmer Moment, den man einfach nicht mehr missen möchte.

Natürliche Deko für das gewisse Etwas



Bei der Dekoration Ihres Badezimmers schließt sich wie so oft der Kreis – denn auch hier findet die Natur ihren wohlverdienten Platz. Mit hellen und freundlichen Farben können Sie eine angenehme Atmosphäre in Ihr Bad bringen. Deko-Elemente aus Naturmaterialien schaffen modische Akzente und wirken gleichzeitig erdend auf das Gemüt: Seegras, Bambus, Bast & Co. machen sich perfekt in einem stylischen Bad. Abgerundet wird die Wohlfühloase durch eine dekorative Gestaltung der Ecken und Nischen – beispielsweise mit echten Grünpflanzen.

Schon klar: Der Alltag führt irgendwann dazu, dass man gewisse Dinge so nimmt, wie sie eben sind. Zeit, Ihrem Bad die Chance zu geben, Ihnen wieder Herzklopfen zu bescheren! Denn ganz ehrlich: Ein Bad zum Verlieben, das haben Sie sich einfach verdient.