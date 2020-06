Aus Alt mach Neu

Von der Schönheitskur bis zur Komplettrenovierung: Hier lesen, wie Sie zu Ihrem Traumbad kommen.

Schreckliche Fliesen, schmuddelige Fugen und alles ziemlich abgenutzt: Viele Badezimmer haben ihre beste Zeit längst hinter sich. Meistens erfüllen sie zwar noch ihren Zweck, aktuellen Ansprüchen an Design und Komfort werden sie aber nicht mehr gerecht. Doch so unwohl man sich im in die Jahre gekommenen Bad auch fühlt, häufig überwiegt die Angst vor dem vermeintlichen Aufwand und den Investitionskosten einer Erneuerung. Dabei muss das – wie unsere Anleitung zeigt – gar nicht sein.

Es geht los – Bedürfnisse eruieren



Wer sein Bad erneuern möchte, dem stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung – von der Frischekur mit kleinem Budget bis hin zur umfassenden Renovierung durch den Profi. Um herauszufinden, in welche Richtung es bei Ihnen geht, sollten Sie sich daher schon im Vorfeld drei wichtige Fragen stellen: Was stört am alten Bad? Was soll beim Neuen anders werden? Und: Wie viel Geld steht zur Verfügung? Hat man darauf Antworten, so dürfte auch klar sein, wie umfassend die Baderneuerung ausfallen wird.

Badezimmer aufhübschen leicht gemacht

Für eine optische Auffrischung und mehr Komfort in der alltäglichen Badbenutzung reichen häufig schon kleinere Maßnahmen, die wenig kosten oder in Eigenregie erledigt werden können. Beispielsweise muss das Bad nicht immer gleich neu verfliest werden, nur weil man die kleinteilig gemusterten Fliesen in Beige-Braun aus den Siebzigerjahren einfach nicht mehr sehen kann. Diese kann man ganz einfach neu streichen oder mit Fliesenfolie überkleben. Dazu noch eine neue Waschtischkombi, moderne Armaturen oder ein beleuchteter Spiegel und das Bad sieht aus wie neu! Oder wie wärs mit einem Eck- beziehungsweise Hängeregal, um zusätzlichen Stauraum schaffen und so Ordnung ins Badezimmer zu bringen? Sie sehen: Kleine Dinge machen oft den großen Unterschied!

© XXXLutz

Komplettrenovierung mit dem Profi

Für eine umfassende Badmodernisierung mit Austausch von Wanne, WC, Waschbecken und Co. sollte man unbedingt den Profi zu Rate ziehen. Wer das Waschbecken an eine andere Wand setzen möchte, muss möglicherweise einen Anschluss verlegen. Und wer sich im neuen Bad eine ebenerdige Dusche wünscht, braucht eine Leitung, die nicht (wie meist üblich) aus der Wand, sondern aus dem Boden kommt.

© XXXLutz

Am besten vereinbaren Sie für eine Komplettsanierung daher frühzeitig einen unverbindlichen und kostenlosen Beratungstermin beim Möbelhändler Ihres Vertrauens. Dieser betreut Sie vom millimetergenauen Ausmessen bis hin zur Lieferung und Montage Ihres neuen Bades. Er erweckt es bereits vorab in einem modernen Badplanungsraum zum Leben. Und natürlich bekommen Sie den Anschlussplan gleich mitgeliefert, wenn Sie bei ihm Ihre neuen Möbel kaufen. Zudem hat er bestimmt auch den einen oder anderen Tipp in puncto vertrauenswürdiger Fliesenleger oder Installateur parat.



Manchmal reichen Kleinigkeiten, um einem alten Badezimmer ein neues Gesicht zu geben. Und manchmal ist es höchste Zeit, alles komplett neu zu machen. So oder so: Fragen kostet nichts und ein unverbindlicher Beratungstermin ist im Nu ausgemacht.