Die besten Tipps für kleine Küchen

Zugegeben, einen Koch- und Essbereich auf kleinem Raum zu planen ist eine große Aufgabe. Praktisch soll er sein – aber gleichzeitig auch schön anzusehen.

Mit den folgenden Tipps und Tricks gelingt eine kleine Küche mit viel Charme, Stauraum und Arbeitsfläche auf wenigen Quadratmetern.

HOCHSTAPELN – IN DER KLEINKÜCHE MAL ANDERS

Wenn Ihre Küche auf wenig Länge und Breite entsteht, muss der Raum in eine andere Richtung erweitert werden. Nach unten hin ist beim Boden natürlich Schluss, also bleibt nur noch die Luft nach oben. Scheuen Sie nicht davor zurück, Hängeschränke bis fast an die Decke zu montieren – der Stauraum für Küchenutensilien, die Sie selten brauchen, wird es Ihnen danken. Ein wichtiger Trick: Helle Schränke auf einer dunkleren Wand lassen die Kleinküche frei und offen wirken, während Sie tatsächlich den ganzen Raum nutzen. Auch bei den Küchengeräten lässt sich übrigens einiges an Platz sparen: Indem Sie Backofen, Mikrowelle und Co. in Ihrer kleinen Küche über- statt nebeneinander platzieren, schaufeln Sie wichtigen Platz für Arbeitsflächen frei. Und bevor Sie auf praktische Alltagshelfer wie einen Geschirrspüler in Ihrer Miniküche verzichten, erkundigen Sie sich über Alternativen – denn oft gibt es Spüler und ähnliches auch in einer schlanken, platzsparenden Variante für Kleinküchen.

© XXXLutz

MAXIMALER STAURAUM IN DER MINIKÜCHE



In einer Miniküche ist die Grenze zwischen Charme und Chaos hauchdünn – denn je kleiner die Arbeitsfläche, desto schneller wirkt sie unaufgeräumt. Den entscheidenden Absprung in Richtung Ordnung schaffen Sie durch ein gutes Stauraumsystem. Mit der Hilfe von innovativen Küchenlösungen ist das gar nicht so schwer: In einer Eck-Küche stellen Ihnen praktische Eckauszüge den gesamten Raum in Ihren Schränken zur Verfügung. In den Schubladen helfen Ladeneinsätze dabei, dass Besteck, Tassen und Co. ihren Stammplatz auch in kleinen Küchen auf Dauer behalten. Gewürze, Nudeln und andere Vorräte werden platzsparend im Apothekerschrank verstaut. Und dank kreativen Hängevorrichtungen und Regalsystemen finden auch sperrige Gegenstände wie Bretter, große Messer und Krüge ihr Zuhause in der Kleinküche, ohne dabei störend zu wirken.

KLEINE KÜCHEN ALS VERSTECK-WELTMEISTER



Wenig Raum effektiv zu gestalten, heißt auch, dass nichts ungenutzt herumstehen darf. Das schreit nach klappbaren Möbeln, die Sie nur hervorholen, wenn sie wirklich gebraucht werden. Diese Lösung bietet sich vor allem für Ihren Esstisch und die dazugehörigen Stühle an. So haben Sie auch in einer kleinen Küche genug Raum für gemeinsame Mahlzeiten – und anschließend verschwinden die Möbel ganz einfach in einem Regal an der Wand. Alternativ können Sie auch – statt einen ganzen Esstisch einzuplanen – auf eine platzsparende Bar setzen. Denn die dient als Verlängerung der Küchenfläche, bietet zusätzlichen Stauraum und kann gleichzeitig zum Essen genutzt werden. Diese moderne Variante des Essbereichs ist vor allem für eine kleine Küche in U- oder L-Form geeignet – denn sofern ein Ende freistehend gebaut wird, kann die Bar direkt in die Küchenzeile integriert werden. Besonders praktisch: Sitzhocker lassen sich oft direkt unter der Bar verstauen.

© XXXLutz

EINE KLEINE KÜCHE LEBT VON MEHRZWECKLÖSUNGEN



Dass viele Elemente einer Küche nur zeitweise genutzt werden ist ganz natürlich – denn wer steht schon den ganzen Tag am Herd, hat den Backofen in Betrieb und wäscht Geschirr in der Spüle. Gerade für solche Fälle ist in einer Miniküche Kreativität gefragt: Und zwar in Form von Mehrzwecklösungen. Dann verschwinden Töpfe und Pfannen ganz einfach im Backofen, während der nur im Weg herumsteht. Eine einfache Holzplatte kann über die Spüle oder das Kochfeld gelegt werden, um kurzfristig für mehr Arbeitsfläche zu sorgen. Und auch Schranktüren sind nicht nur zum Auf- und Zumachen gut: Durch Hängevorrichtungen kann innen und außen zusätzlicher Platz für Kochbesteck, Topflappen und Co. geschaffen werden.

Mit ein paar simplen Kniffen kann eine kleine Küche mit den ganz Großen mithalten. Allerdings muss bei der Planung so einiges berücksichtigt werden. Unsere Experten kennen alle Tricks und verraten Sie Ihnen gerne in einem kostenlosen & unverbindlichen Beratungsgespräch.