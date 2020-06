Die coolsten Küchentrends

Kaum ein Raum serviert uns so viele Neuheiten in Sachen Stil, Design und Technologie wie die Küche. Und das wird sich wohl so bald auch nicht ändern.

ROST-OPTIK & BETON WERDEN SALONFÄHIG



In Sachen Stil kristallisiert sich ein ganz klarer Trend heraus: der Industrial Style. Ob großflächige Beton- oder Schieferoberflächen, "rostige" Schichtstoff-Fronten, Tischbeine aus Aluminium oder schicke Details wie Dunstabzugshauben aus Kupfer: Um bei diesem Trend mitzumachen, muss man nicht in einem Loft wohnen. Denn die genannten Materialien geben auch Küchen in ganz normalen Häusern und Wohnungen eine besondere Note.

EIN DURCHDACHTES FARBENSPIEL



Der Industrial Style ist Ihnen etwas zu rau? Das macht nichts. Denn auch wer in der Küche auf Farbe nicht verzichten mag, liegt damit goldrichtig. Vom ganzheitlichen Farbkonzept bis hin zu einzelnen Akzenten geht alles. Ob einzelne Armaturen, Küchengeräte oder Dekoration in kräftigem Rot, Grün, Blau oder Gelb oder ganze Fronten in angesagten Farben wie Avocado-Grün oder Rosé: Sie haben wahrlich die Qual der Wahl.

MODERNE ELEGANZ MIT EDELSTAHL



Nachdem schon Kupfer und Gold die Küche erobert haben, folgt nun ein weiteres metallisches Material: Edelstahl. Dieses ist in der Gastronomie aus hygienischen und pflegeleichten Gründen schon lange beliebt. Im privaten Gebrauch geht es aber auch darum, dass Edelstahl einfach ein unvergleichlicher Hingucker ist. Kombiniert mit schwarzen Hochglanzfronten, innovativen Hightech-Geräten und coolen Barhockern sorgt er für ein geradezu futuristisches Ambiente.

MIT CLEVEREN GERÄTEN ZU NOCH MEHR KOCHVERGNÜGEN



Was wären Küchentrends ohne technisch raffinierte Helferlein? Hier gibt es viele gut durchdachte Neuheiten. Und das beginnt schon bei der Bedienung. Elektrogeräte wie Backofen oder Geschirrspüler lassen sich nämlich nicht nur über Touch-Display, sondern auch ganz bequem über Smartphone und Tablet steuern. Dunstabzüge sind als sogenannte Muldenlüfter längst in die Herdplatte integriert. Versteckte Steckdosen liefern Strom, wo immer er benötigt wird. Innovative Armaturen mit Kaltwasseraktivierung erleichtern den Alltag in der Küche und dank Kühl-Technologien wie Bio-Fresh bleiben Lebensmittel nun noch länger frisch.

NATUR PUR BEI DEN ARBEITSPLATTEN



In der modernen Küche geht der Trend ganz allgemein in Richtung natürliche Materialien. Insbesondere gilt das jedoch für Arbeitsplatten. Schließlich sind Natursteine und Keramik äußerst robust: So sind sie hitzebeständig, weitgehend kratz- und schnittfest und darüber hinaus sehr pflegeleicht und hygienisch.

KÜCHENRÜCKWÄNDE FÜR DAS GEWISSE ETWAS



Fettspritzer, Abwaschwasser, scharfkantige Topfdeckel – eine Küchenrückwand muss im Alltag einiges aushalten und abwischbar sein. Denn: Wie köstlich das Essen auch geschmeckt haben mag, niemand möchte es noch Wochen später in Form von Flecken an der Wand sehen. Eine Rückwand aus Glas, Metall oder Holz sorgt für Spritzschutz und mit ausgefallenen Motiven versehen unterstreicht sie zusätzlich den ganz eigenen Stil einer jeden Küche.

LICHT UND SOUND ZUM WOHLFÜHLEN



Während dem Kochen hören Sie gerne Ihre Lieblingsmusik? Das geht leichter als je zuvor. Denn die modernen verbauten Soundmodule, die via Bluetooth mit dem Smartphone oder Tablet verbunden werden können, erobern die Küche. Moderne Innenbeleuchtungen für Schränke und Laden helfen Ihnen auch bei wenig Raumlicht alles auf Anhieb zu finden und dezente LED-Lichtkanten setzen interessante Lichtakzente und illuminieren die Küche auch am Abend. Also: Einfach zurücklehnen und genießen!

