Küchenkauf jetzt angehen

In den letzten Wochen mussten wir uns an einige Einschränkungen und Veränderungen im Alltag gewöhnen. Besonders stark hat es den Handel getroffen – alle Geschäfte, die nicht zur Grundversorgung gehören waren zu. Umso größer ist die Freude jetzt, da die Maßnahmen gelockert wurden. So können auch die XXXLutz-Einrichtungshäuser ihre Türen wieder öffnen. Warum das gerade für alle, die eine neue Küche planen, besonders wichtig ist, erfahren Sie hier.

Wenn die Fabriken stillstehen

Aktuell gelten in vielen Ländern noch immer strenge Maßnahmen. Die Folge: Auch die Produktionsstätten stehen still. Weltweit zeichnet sich daher eine zunehmende Verzögerung bei der Küchenproduktion ab. Jetzt, mit der Wiederöffnung des Handels, werden die Nachfrage nach Planungsterminen und damit auch die Küchenbestellungen wieder in die Höhe schnellen.

Wer schlau ist, handelt schnell



Gerade jetzt gilt es, schnell zu handeln, denn unter Umständen geht kostbare Zeit verloren. Deshalb bietet Ihnen XXXLutz ab sofort wieder die Möglichkeit, Ihre Einbauküche beim Beratungstermin in den XXXLutz-Einrichtungshäusern zu planen. Der entscheidende Vorteil: Wer jetzt den Planungsprozess startet, kann sich frühzeitig die Produktion sichern. Als einer der größten Möbelhändler greift XXXLutz dabei auf fixe Kapazitäten zurück. So ist Ihr Produktionstermin automatisch gesichert.

© XXXLutz

Warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist



Momentan verbringen wir alle viel Zeit zu Hause. Zeit, die im Alltag normalerweise vielleicht gefehlt hätte. Nutzen Sie die Gelegenheit, um nach Herzenslust an Ihrer Traumküche zu tüfteln – pünktlich zum Beratungstermin im wiedereröffneten XXXLutz-Einrichtungshaus. Der Vorteil: Je genauer Sie jetzt planen, desto schneller kann Ihre Traumküche bestellt werden.

Erstplanung weiterhin auch online möglich



Wenn Sie über ein Foto des Bauplanes oder eine Raumskizze verfügen, können Sie auch weiterhin die Erstplanung Ihrer Küche zu Hause beginnen. Die Beratung durch die XXXLutz-Küchenplaner erfolgt dabei telefonisch. Damit ist der erste und wichtigste Schritt zu Ihrer Traumküche getan und ihre Produktion ist bereits gesichert. Beim Beratungstermin im XXXLutz-Einrichtungshaus müssen Sie dann nur noch die Materialien aussuchen.

Küche sichern, XXXL Vorteile sichern



Mit dem Beginn der Planung – egal ob in der Filiale oder online – kann nicht nur die entscheidende Vorreservierung für Sie gemacht werden, sondern Sie holen sich auch die 3-fach Garantie:

Express Termin-Garantie

Express Produktions-Garantie

XXXL Aktionsgarantie: 50% und Mehrwertsteuer geschenkt

Lassen Sie sich von der coronabedingten Verzögerung nicht aufhalten und vereinbaren Sie jetzt Ihren Beratungstermin. Sie erreichen die Küchen-Profis von XXXLutz auch unter der Telefonnummer +43 50 111 380 900 oder per E-Mail unter kueche@xxxlutz.at von Montag bis Freitag, 10:00 bis 17:00 Uhr. Alles Weitere zur Erstplanung von zu Hause aus erfahren Sie hier.