Mein Bad: Mein Home-Spa

Weil Menschengetümmel in Thermen alles andere als entspannend ist: So verwandeln Sie Ihr eigenes Badezimmer in einen privaten Wellnessbereich.

Fanden viele schon vor Corona das Menschengetümmel in den Thermen alles andere als entspannend, gilt das nun umso mehr. Viel sicherer ist die Erholung zuhause, wo Sie das Badezimmer in Ihren ganz privaten Wellnessbereich verwandeln können. Also ab in die Wanne!

Ein Thermenressort nur für mich

In der kalten Jahreszeit sehnen wir uns nach Wärme und Entspannung. Auszeiten für Körper und Geist sind in belastenden Zeiten noch viel wichtiger. Die gute Nachricht: Wir kennen sogar ein Wellnessressort, wo Sie das „Becken“ ganz für sich allein haben – Ihr Badezimmer!

Wonne in der Wanne

Der krönende Abschluss eines anstrengenden Tages ist, wenn wir uns ein Vollbad einlassen, ein paar Duftkerzen anzünden, vielleicht unsere Lieblingsmusik einschalten. Die Augen schließen, nur dem sanften Plätschern des Wassers und dem leisen Knistern des Schaums lauschen, die wohltuende Wärme im ganzen Körper spüren, die Aromen schnuppern und uns in Gedanken von unseren Sinnen auf eine Reise mitnehmen lassen. Na, wer fühlt sich nach so einem Beauty-Treatment nicht wie neugeboren?

© XXXLutz

Das Spa nach Hause holen

Wellness-Feeling pur

Mit ihren freistehenden Badewannen können moderne Badezimmer auch optisch immer mehr mit Wellnesshotels mithalten. Und das Beste: Im Home-Spa ist grundsätzlich immer ein Termin frei …

