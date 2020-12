Mein Esszimmer: Mein Stammlokal

Ob für Familienfeiern, Mädelsrunden oder auch nur das tägliche Abendessen mit der Familie: Im Esszimmer lässt sich Gemeinschaft so richtig genießen.

Wer behauptet, dass die besten Partys in der Küche stattfinden, hat wohl einfach kein Esszimmer . Denn das ist unbestritten die „Top-Location“ für gesellige Stunden im Kreise der Liebsten.

Mit Sicherheit die schönsten Stunden zusammen

Wie viele Esstische wurden in der letzten Zeit zu Schreibtischen und wie viele Essbereiche zu Arbeits- und Klassenzimmern umfunktioniert! Nun ist der Moment gekommen, um Laptop und Bücherstapel wegzuräumen und das Esszimmer wieder zu dem zu machen, was es eigentlich ist: einem Ort für wunderschöne Stunden in Gemeinschaft mit den Menschen, die uns am wichtigsten sind. Stunden, in denen alte Familienanekdoten ein weiteres Mal aufgerollt, die Neuigkeiten bei Kaffee und Kuchen ausgiebig besprochen oder Männerweisheiten bei einem Bier ausgetauscht werden. Doch auch für Zweisamkeit ist im Esszimmer Platz – Stichwort selbstgekochtes Candle-Light-Dinner mit dem oder der Liebsten.

Zusammen isst man weniger allein

In Gesellschaft schmeckt’s am besten. Was wir wohl alle bestätigen würden, ist auch wissenschaftlich bewiesen. Die Essfreude und der Appetit nehmen zu, je mehr Personen am Tisch sitzen. Eine gemeinsame Mahlzeit, das wissen wir alle, sättigt nicht nur den Magen. Sich bewusst Zeit zu nehmen – für das Essen und für die anderen – tut uns gut und schafft einen willkommenen Ausgleich in unserem oft so hektischen Alltag.



