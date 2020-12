Mein Wohnzimmer: Mein persönliches Kino

Füße hoch und so viel Popcorn, wie wir wollen: Wir holen uns das Kino-Gefühl jetzt nachhause ins Wohnzimmer. So klappt's!

Im Heimkino namens Wohnzimmer führen wir selbst Regie - oder werden zu unserem eigenen Stadionsprecher, wenn der Besuch vor Ort nicht möglich ist. Gepusht durch die Corona-Krise werden der Fernseh - zum Kinosessel und die Wohnlandschaft zur Stadionbank.

Das Programm: Zeit mit den Liebsten

Die US-amerikanische Forscherin Cecilia Tichi formulierte einst die Theorie, dass der TV-Bildschirm für den modernen Menschen das Flackern des Lagerfeuers simuliert, um das sich einst unsere Vorfahren abends ver¬sammelten. Was unsere Urahnen dort taten? Richtig, ziemlich genau das, was wir heute auf dem Sofa tun: zusammen essen (hallo, TV-Dinner!), die Gemeinschaft von Familie und Freunden genießen. Und natürlich Geschichten erzählen, eine Aufgabe, die heute der Fernseher übernimmt. Rund um das Gerät entsteht also eine heimelige Atmosphäre, ein Ort, an dem die ganze Familie zusammenfindet.

Mit Sicherheit mein Programm

Zusammengekuschelt auf der Wohnlandschaft wird das Fern- und Filmschauen immer mehr zum Gemeinschaftserlebnis. Ob für den Familienfilm, den Fußballabend mit den Kumpels oder den Pärchen-Abend zu zweit mit einem romantischen Streifen: Im Heimkino im eigenen Wohnzimmer bestimmen wir selbst das Programm. Und mit etwas Übung schmeckt auch das Popcorn bald so wie im „echten“ Kino …

Ich seh, ich seh, was ich will

Genau Ihr Programm – das gilt übrigens auch für die Wohnzimmer-Einrichtung. Bei XXXLutz finden Sie sowohl abgestimmte Wohnprogramme, wo Wohnwand , Couchtisch und Co. perfekt zueinander passen, als auch eine XXXL Auswahl an Sofas.

Gratis Planungsservice von XXXLutz

Es ist Zeit, Ihr Wohnzimmer in das perfekte Heimkino für sich und Ihre Liebsten zu verwandeln? Wir planen gemeinsam mit Ihnen den perfekten Wohlfühlort – individuell auf Ihren Raum und Ihre Wünsche zugeschnitten. Vereinbaren Sie einen kostenlosen Termin für ein unverbindliches Beratungsgespräch und profitieren Sie vom Know-how unserer Experten.