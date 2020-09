Smart Kitchen: Das können moderne & intelligente Küchengeräte

Das neue Herzstück im vernetzten Zuhause ist die Smart Kitchen, deren smarte Küchengeräte Ihren Alltag erheblich erleichtern.

Die Digitalisierung hat in allen Lebensbereichen Einzug gehalten – von der smarten Beleuchtung über Musik bis zu Temperatur und Luftfeuchtigkeit bietet das Smart Home ungeahnten Wohnkomfort. Das neue Herzstück im vernetzten Zuhause ist aber die Smart Kitchen, deren smarte Küchengeräte den Alltag erheblich erleichtern.

Die Steuerung der smarten Haushaltsgeräte lässt dabei keine Wünsche offen und die Integration der Smart Kitchen ins Smart Home funktioniert ebenso reibungslos über innovative Apps. Die Profis von XXXLutz teilen gerne ihre Expertise mit Ihnen und klären Sie über die zahlreichen Möglichkeiten und Funktionen für Ihre Smart Kitchen auf!

Smarte Küchengeräte und ihre Features

Von der smarten Kaffeemaschine bis zum smarten Kühlschrank: Mit ihren smarten Küchengeräten läuten Markenhersteller wie Neff, Siemens, Bosch, Miele und Liebherr eine neue Ära in der Küche ein. Von nun an können Sie bequem zahlreiche Aufgaben an Ihre smarten Haushaltsgeräte delegieren und sich ganz auf Ihre intelligenten Helferlein verlassen.

© XXXLutz

Das beginnt schon beim Einkauf: Ihr smarter Kühlschrank verrät Ihnen unterwegs über eine Kamera, welche Lebensmittel noch lagernd sind – oder Sie kaufen direkt über das smarte Küchengerät ein. Sogar über Stromausfälle oder offene Kühlschranktüren werden Sie unverzüglich per Push-Nachricht informiert.

Auf dem Weg nach Hause können Sie auch gleich den Backofen vorheizen, ihm ein Rezept schicken oder den Geschirrspüler einschalten. Sie haben vergessen, Geschirrspültabs zu besorgen? Kein Problem, die Nachbestellung erfolgt automatisch.

© XXXLutz

Steht das Gericht dann am Herd oder im Ofen, erkennen Sensoren die geeignete Backtemperatur oder Herdstufe – für ein perfektes Ergebnis, das Sie über eine integrierte Kamera jederzeit beobachten können. Überkochen und Anbrennen sind mit smarten Küchengeräten jedenfalls Geschichte.

Auch die Dunstabzugshaube stellt ihre Anzugsleistung selbstständig ein. Sobald das Essen fertig ist, holt eine Benachrichtigung alle Familienmitglieder rechtzeitig an den Tisch.

Steuerung Ihrer Smart Kitchen

• Per Smart Kitchen Apps oder Sprachsteuerung

Je nach Hersteller verfügen die Geräte über eigene smarte Küchenapps zur Steuerung. Diese erfolgt ganz einfach auf smarten Endgeräten wie dem Smartphone, Tablet oder SmartTV sowie teilweise per Sprachsteuerung über Alexa und Co.

© XXXLutz

• Per digitaler Schranktür

In der Smart Kitchen können sogar die Küchenfronten mehr: Mues-Tec hat eine digitale Schranktür mit Touchscreen auf Android-Basis entwickelt. Auf dem "Küchen Smart" können Sie Rezeptvideos abspielen, Internet-TV schauen oder weitere smarte Küchen- bzw. Unterhaltungsgeräte, die über WLAN oder Bluetooth verbunden sind, steuern. Die dampf- und spritzwassergeschützte Glasoberfläche reagiert auf Fingertipp und dank Mikro auch auf Sprachsteuerung. In den interaktiven Küchenschrank ist sogar eine abschaltbare Kamera integriert – perfekt für Videotelefonie und Chats direkt aus der Küche.

Smart Kitchen mit Ihrem Smart Home vernetzen



Egal ob Sie daheim oder unterwegs sind, die Smart Kitchen lässt sich praktisch und bequem von überall aus steuern. Darüber hinaus können die einzelnen smarten Küchengeräte auch miteinander verbunden werden. Dadurch können verschiedenste Abläufe im ganzen Zuhause perfekt aufeinander abgestimmt werden. Die Technologie dahinter: IFTTT, kurz für „If This, Then That”. Damit können Sie individuelle Regeln erstellen – etwa dass Ihre smarte Leuchte aufblinken soll, wenn Ihre Waschmaschine fertig gewaschen hat oder Ihr Staubsaugerroboter erst startet, wenn Sie das Haus verlassen haben. Eine App, mit der Sie solche Funktionen für Ihre vernetzte Küche ganz einfach erstellen können, ist Home Connect. Die Home Connect App ermöglicht es Ihnen, viele Haushaltsgeräte einfach und intelligent zu verbinden.

© XXXLutz

VORTEILE VON SMART KITCHEN

vereinfachter Alltag in Küche & Haushalt

bequeme Zubereitung mit perfektem Ergebnis

gesundes, schonendes Garen dank smarter Sensoren

hoher Bedienkomfort dank App & Sprachsteuerung

digitale Gebrauchsanweisungen und nützliche Tipps für den optimalen Gebrauch Ihrer Haushaltsgeräte

XXXL Beratung für Ihre smarte Küche 2.0

