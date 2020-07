Warum Sie jetzt „express“ planen sollten

In den letzten Monaten waren wir alle ungewöhnlich viel zu Hause.

So ganz ohne Tapetenwechsel ist dabei auch der Wunsch nach einer Veränderung der eigenen vier Wände entstanden. Und zwar allem voran in der Küche – denn von der unpraktischen Raumaufteilung über alte Küchengeräte bis zum fehlenden Stauraum gibt es viele Baustellen.

© XXXLutz

Großer Run: Küchen sind begehrter denn je

Während Sie in Ihrem Zuhause über die perfekte Küche nachgegrübelt haben, haben viele Österreicher dasselbe gemacht. Viele haben jetzt eine ähnliche Idee, die sich schnell zum Trend entwickelt. Dazu kommen all jene, denen ein Umzug bevorsteht und die längst in den Startlöchern für eine Küche scharren. Das Ergebnis: ein regelrechter Ansturm in den Möbelhäusern und bei den Küchenplanern.

© XXXLutz

Jetzt wird es eng in der Produktion

Genau deshalb sollten Sie schnell mit der Planung starten. Denn durch die Corona-Krise sind noch immer weltweit Verzögerungen bei der Küchenproduktion spürbar. Und der große Run auf Küchen sorgt zusätzlich für längere Wartezeiten auf die ohnehin schon begehrten Produktionstermine.

© XXXLutz

Wer schlau ist, handelt schnell

Gerade jetzt gilt es also, schnell zu handeln, denn unter Umständen geht kostbare Zeit verloren – und dann heißt es richtig lange warten, bis die Traumküche endlich da ist. Glücklicherweise ist es jetzt wieder möglich, einen Beratungstermin im XXXLutz-Einrichtungshaus zu vereinbaren. Der entscheidende Vorteil: Wer den Planungsprozess möglichst bald startet, kann sich frühzeitig die Produktion sichern. Als einer der größten Möbelhändler greift XXXLutz dabei auf fixe Kapazitäten zurück. So ist Ihr Produktionstermin automatisch reserviert.

© XXXLutz

Expressplanung: So geht es am schnellsten

Wenn Sie über ein Foto des Bauplanes oder eine Raumskizze verfügen, können Sie auch weiterhin die Erstplanung Ihrer Küche zu Hause beginnen. Die Beratung durch die XXXLutz-Küchenplaner erfolgt dabei telefonisch binnen 48 Stunden. Damit ist der erste und wichtigste Schritt zu Ihrer Traumküche getan und Ihre Produktion ist bereits gesichert. Beim Beratungstermin im XXXLutz-Einrichtungshaus müssen Sie dann nur noch die Materialien aussuchen.

Küche sichern, XXXL Vorteile sichern

Mit dem Beginn der Planung – egal ob in der Filiale oder online – kann nicht nur die entscheidende Vorreservierung für Sie gemacht werden, sondern Sie holen sich auch die 3-fach Garantie:

- Express Termin-Garantie

- Express Produktions-Garantie

- XXXL Aktions-Garantie

Lassen Sie sich von der coronabedingten Verzögerung nicht aufhalten und vereinbaren Sie jetzt Ihren Beratungstermin. Sie erreichen die Küchen-Profis von XXXLutz auch unter der Telefonnummer +43 50 111 380 900 oder per E-Mail unter kueche@xxxlutz.at von Montag bis Freitag, 10:00 bis 17:00 Uhr. Alles Weitere zur Erstplanung von zu Hause aus erfahren Sie hier.