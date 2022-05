450 kg schwerer Weißer Hai vor New Jersey gesichtet

Ein 450 kg schwerer Weißer Hai mit dem Spitznamen "Ironbound" wurde im Meer vor der Küste von New Jersey gesichtet.

Der Mega-Hai wurde von Navigationssystemen erfasst, als er am 28. April in New Jersey in Richtung Norden schwamm. Möglicherweise wollte der Riesen-Hai zu neuen Futterplätzen nach Kanada gelangen. Forscher behalten das Tier nun im Auge, der weiße Hai wurde am 3. Oktober 2019 vor der Küste von Lunenberg, Nova Scotia, markiert.

"Wir glauben, dass die Paarungszeit vorbei ist und Ironbound auf dem Weg nach Norden ist, um gute Futterplätze zu finden und sich für das nächste Jahr zu stärken", sagte Bob Hueter, leitender Wissenschaftler bei Ocearch, gegenüber CNN.

Ganz genau kann die Position des Mega-Hais aber nicht gemessen werden, da der Peilsender etwas abweichen kann. "Dieser Fehlerbalken kann den Unterschied zwischen der einen und der anderen Seite von Long Island ausmachen", erklärte George Burgess, Meeresbiologe und emeritierter Direktor des Florida Program for Shark Research am Florida Museum of Natural History.