Dieses Kult-Spiel gibt es nun auch für Klima-Helden

Mit "DKT - Das klimaneutrale Talent" bekommt das Kult-Spiel den aktuellen Zeitgeist verarbeitet. Die Produktion fand zudem zu 100% mit Ökostom statt.

DKT-Hersteller Piantik überrascht mit einer neuen Version des Kult-Klassikers "DKT". Nun gibt es auch "Das klimaneutrale Talent". Im Fokus des Spiels steht ab sofort die Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit. Basierend auf dem vor allem in Österreich seit Generationen bekannten Spielklassiker „Das kaufmännische Talent“ dürfen hier freie Gebiete gepachtet und dann mit Bäumen (später mit Wäldern) bepflanzt werden, was den Klimamarker positiv beeinflusst.

© Piantik ×

Umweltbewusst wird im Spiel die Bahn benutzt und alle versuchen, ihren Anteil beim Abschalten der fossilen Kraftwerke zu leisten, denn dieses Engagement wird am Spielende belohnt. Für zusätzliche Spannung sorgen Wetterextreme, die CO₂-Steuer und Strafen für Klimasünder. Eines ist aber klar: Wer die meisten Bäume und Wälder pflanzt, wird zu Hero gekürt.

"Das klimaneutrale Talent" soll zudem den Spielspaß mit der UN-Agenda 2030 in Sachen Klimaneutralität verbinden. Auch bei der Produktion wurde vonseiten des Erzeugers großer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Administration und Produktion von Piatnik in Österreich verwenden zu 100 % Ökostrom. Einem „grünen“ Spielespaß steht also nichts mehr im Wege.