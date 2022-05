Fünf Wege, um abzunehmen, ohne eine Diät zu machen

Probleme mit dem Körpergewicht kennen viele Menschen. Mit fünf einfachen Tipps gelingt aber noch rechtzeitig vor dem Sommer die Transformation zum „Traumkörper“.

Dr. Sara Kayat, eine englische Ärztin, sagt, dass man sich von allen Modediäten fernhalten sollten, die mehr schaden als nützen können. Geht es nach der Britin, so sind fünf Punkte für ein schnelles Abnehmen wichtig.

Achtsam essen

Damit spricht die Ärztin das gute Kauen beim Essen an. "Nehmen Sie sich einen Tisch, einen Teller, lernen Sie zu kauen, lernen Sie, den Geschmack auf Ihrem Teller zu schätzen, anstatt ihn auf dem Weg zur Arbeit, am Schreibtisch oder vor dem Fernseher in sich hineinzuschaufeln." Geht es nach der Ärztin, so ist ein gründliches Kauen und das sich Zeit nehmen essenziell, um nach einer Mahlzeit zufrieden zu sein und sich nicht zu überfressen. Der Kernpunkt des achtsamen Essens ist die Beachtung von Hungergefühlen", d. h. man isst, wenn man Hunger hat, und hält sich zurück, wenn man keinen Hunger hat.

Naschen

Es gibt kein Richtig oder Falsch, wenn es um Naschen und Abnehmen geht. Dr. Kayat meint: "Wenn Sie sich hungrig fühlen und die Wahl haben, sich mit anderen Lebensmitteln vollzustopfen oder eine kleine Zwischenmahlzeit zu sich zu nehmen, dann nehmen Sie eine Zwischenmahlzeit und achten Sie darauf, dass es eine gute Zwischenmahlzeit für Sie ist." Für die Ärztin sind z.B: Nüsse ein idealer Snack. "Sie enthalten viele gesunde Fette, viele Ballaststoffe und viel Eiweiß - alles, um den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren und Heißhungerattacken zu vermeiden. Vermeiden Sie Zucker und Kohlenhydrate, die den Blutzuckerspiegel in die Höhe treiben und Sie schnell wieder hungrig machen".

Wenig Alkohol

Alkohol ist der schlimmste Feind, wenn es um Gewicht und Bauchfett geht. Wenn man einen flachen Bauch haben möchte, sollte man den Alkoholkonsum zumindest zurückfahren. Dr. Kayat sagte: "Es gibt inzwischen so viele gute alkoholarme und alkoholfreie Getränke. Viele Menschen vermissen einfach den Geschmack, und wir haben jetzt diese Möglichkeit gute alkoholfreie Getränke zu uns zu nehmen, also ist es eine wirklich praktikable Option für die Menschen."

Die richtigen Lebensmittel essen

Damit sind Lebensmittel gemeint, die wenig Kalorien, aber viele Nährstoffe enthalten – meist auf pflanzlicher Basis. Dazu gehören Obst und Gemüse, aber auch mageres Fleisch. Bereiten Sie jede Mahlzeit so zu, dass sie viel Obst oder Gemüse, eine Portion Eiweiß, einige Kohlenhydrate und gesunde Fette enthält.

Bewegung

"Versuchen Sie, den Spaß an der Bewegung zu finden", so die britische Ärztin. Für alle, die Sport treiben wollen, ohne eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio zu bezahlen, empfiehlt Dr. Kayat, "Bewegung in Ihre normale Routine einzubauen".

Mit diesen einfachen und alltagstauglichen Tipps steht dem abnehmen nichts mehr im Wege.