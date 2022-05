Kurios: Mann lernt Hund das Autofahren

Der Jack Russell Lexie ist mittlerweile die rechte Hand eines australischen Farmers, wenn es um das Autofahren geht.

Die nun viral gehenden Aufnahmen zeigen, wie die Hündin hinter dem Lenkrad dem australischen Farmer Cameron Zschech bei der Arbeit aushilft. Es gibt keinen Grund, warum sie es nicht tun kann, nur weil sie ein Hund ist", so Zschech gegenüber ABC. Die Idee sei ihm eines Abends beim Schafe hüten gekommen. Er sagte: "Jetzt könnte ich dem Hund das Fahren beibringen".



So kam es dann auch. Zschech legte den ersten Gang ein und ließ das Auto langsam rollen. Er dachte: "Wenn wir so viel Zeit haben, können wir es auch mit Lexie versuchen. Sie hat es gut gemacht. Lexie denkt, sie sei ein Schäferhund. Sie hat die richtige Einstellung für die Rolle, aber ihre Größe lässt sie im Stich". Die Jack Russell Dame ist nämlich nur etwa halb so groß wie ein Mutterschaf. Ihre Größe ist Lexie aber wohl nicht bewusst, denn die Hündin verletzte sich bereits einmal beim Herde treiben. Ein 80 kg schweres Mutterschaf war der zierlichen Hündin aufs Bein getreten.



Nun hilft Lexie hauptsächlich hinterm Lenkrad aus. Ihr Besitzer spricht von „perfektem Teamwork“.