Es ist ein Bild, welches man nicht alle Tage sieht. Eine Bartagame wurde mit zwei funktionsfähigen Köpfen geboren, zudem können beide Köpfe essen aufnehmen.

Auf das Tier aufmerksam geworden ist der Tier-Vlogger Brian Barczyk, der auch ansonsten außergewöhnliche Tiere in den sozialen Medien präsentiert. Die doppelköpfige Bartagame dürfte aber wohl der bis jetzt beste Fund des Vloggers sein. In einem Clip ist zu sehen, wie das Tier ein Insekt mit einer Zange frisst.

© instagram.com/snakebytestv

Der Urheber des Videos bestätigte, dass beide Köpfe Nahrung aufnehmen können und dass das der Echse ihre Mobilität nicht beeinträchtigt habe. Brian bat die Community um Namensvorschläge, da das junge Tier noch namenlos sei. Salt and Pepper", "Bread and Butter", "Ant and Dec" und "Thelma and Louise" gehörten zu den beliebtesten Vorschlägen der Reptilienliebhaber.

© instagram.com/snakebytestv

"Sie fressen direkt von der Zange und scheinen sich prächtig zu entwickeln. Man sollte meinen, dass die Mobilität beeinträchtigt ist, aber sie schaffen es quer durch ihr Gehege und klettern auf alles, was in Sicht ist," so Barczyk.

Tiere, die mit zwei Köpfen geboren werden, leiden an Polyzephalie, bei dem die beiden Köpfe auf die gleiche Weise entstehen wie bei menschlichen Zwillingen. Polyzephalie tritt am häufigsten bei Reptilien auf, insbesondere bei Schildkröten und Schlangen.