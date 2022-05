Alles begann, als beim Piloten plötzlich ein medizinischer Notfall eintrat und der Mann das Flugzeug nicht mehr lenken konnte. Da sich nur zwei Personen an Bord befanden, musste der Passagier ohne Flugerfahrung kurzerhand das Steuer übernehmen. "Ich habe hier eine ernste Situation. Mein Pilot ist ohnmächtig geworden, und ich habe keine Ahnung, wie man das Flugzeug fliegt".", sagte der Passagier zum Fluglotsen. Danach begann der Lotse mit einer detailgetreuen Anleitung zur Landung des Flugzeugs, welche der „neue“ Kapitän ausführte.

