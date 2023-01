40 % kleiner: Riesen-Wirbel um Schummel-Käse

„Shrinkflation“: Der "Schärdinger Geheimratskäse" sieht auf den ersten Blick aus wie immer, doch die Portion ist kleiner und der Preis höher.

Die Teuerung ist auch beim heimischen Käse angekommen: Wie konsument.at berichtet, hat Hersteller den "Schärdinger Geheimratskäse" heimlich von 250g auf 220g verkleinert und den Preis gleichzeitig von 2,60 Euro auf 3,29 Euro erhöht. Das entspricht einer Preissteigerung von etwa 44 Prozent.

Laut Stellungnahme der Berglandmilch habe das nichts mit „Shrinkflation“ (weniger Produkt zum gleichen oder höheren Preis) zu tun. Mit der Übersiedelung an einen neuen Produktionsort sei die Produktionsanlage erneuert und das Abpackgewicht verkleinert worden, erklärt der Hersteller. Der Geheimratskäse wurde also „produktionsbedingt“ kleiner, eine Formulierung, die Hersteller gerne verwenden, wenn wir sie auf Produktänderungen ansprechen. Der Preis sei an das neue Gewicht angepasst.