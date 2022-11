Die besten Black Friday-Deals

In den kommenden Tagen kann man zahlreiche Top-Schnäppchen ergattern. Das sind die besten Deals

Mit dem "Black Friday" und dem darauffolgenden Montag, dem "Cyber Monday“, wird der Start des Weihnachtsgeschäftes so richtig eingeläutet. Wenn man die wichtigsten Shopping-Tipps beachtet, kann man an diesen Aktionstagen tatsächlich viel Geld sparen.

Tipps

Zu den wichtigsten Geboten für Schnäppchenjäger zählen:

sich von extrem hohen Rabatten nicht blenden lassen (beziehen sich meistens auf den unverbindlichen Verkaufspreis)

sich von limitierten Artikeln oder zeitlichen Countdowns nicht unter Druck setzen lassen

keine unnötigen Einkäufe tätigen (Einkaufsliste schreiben)

alle Angebotspreise IMMER vergleichen (idealo.at, geizals.at)

Wenn man sich an diese Tipps hält, kann man an den Tagen rund um den Black Friday und den Cyber Monday tolle Schnäppchen ergattern.

Das sind die besten Deals

Bei Amazon startete die traditionelle Black Friday Woche bereits letzten Freitag und läuft noch bis einschließlich 28. November 2022. Der US-Online-Riese verspricht heuer mehr Deals als jemals zuvor. Diverse Produkte, die auch hier über alle Kategorien verteilt sind, seien um bis zu 50 Prozent reduziert. Solange der Vorrat reicht, sind für die Dauer des Angebotszeitraums „Top Angebote“ ab Mitternacht für maximal 48 Stunden erhältlich. Wie in den Vorjahren gehen zudem zwischen 06:00 Uhr und 19:45 Uhr sogenannte Blitzangebote im 5-Minuten-Takt online, die für maximal sechs Stunden verfügbar sind. In den Vorjahren waren im Rahmen der Black Friday Woche bei den Technikfans Amazons hauseigene Geräte (Echo-Lautsprecher, Kindle, Fire TV, etc.) immer äußerst beliebt.

Auch bei Medimarkt ist die Black Week bereits gestartet. Laut dem Elektronikhändler gibt es vergünstigte Angebote in allen Produktgruppen. Bei den Technikfans dürften vor allem die Bereiche Computer, Smartphones, Fotos und Gaming besonders hoch im Kurs stehen. Die Black-Week-Deals gibt es in allen 52 Märkten sowie im Onlineshop und sind auf www.mediamarkt.at zu finden. Online-Bestellungen werden dabei nach Hause – bis 24.11.2021 sogar teilweise versandkostenfrei – geliefert oder können per Click & Collect-Option im gewünschten MediaMarkt abgeholt werden.

Extrem-Aktionen im Auhof Center

Lassen Sie sich diese einmalige Gelegenheit an Angeboten nicht entgehen, denn vielleicht finden Sie sogar schon das eine oder andere Geschenk für Weihnachten", so Auhof-Center-Betreiber Peter Schaider, denn viele der 150 Shops bieten Rabatte von bis zu minus 70 Prozent. Im Auhof Center finden Shopaholics alles, was ihnen die Winterzeit verschönert -von trendigen Winteroutfits über gemütliche Loungewear bis hin zu stilvollen Accessoires. Natürlich lockt auch die Elektronik-Branche mit vielen Angeboten. Bei Levi's gibt es 10 %auf das gesamte Angebot, bei Humanic 20 %und Change Lingerie sogar 40 %auf alles. Intersport setzt auf die Aktion "Kauf 3 Zahl 2" bei Textilien und Schuhen.

Günstig die neuesten Styles

Wer jetzt schon das perfekte Outfit oder ein Geschenk sucht, welches für immer in Erinnerung bleibt, spart während der Black Friday Woche bis 28.11. bei Peek & Cloppenburg -15 %auf das gesamte Sortiment im Store und und online.

Black-Friday-RABATTE im Shopping Center Nord in Wien 21

Bekleidung, Schuhe, Taschen, Schmuckstücke, die Auswahl an verschiedenen Produkten ist groß. Bei der Black Week von Deichmann gibt es bis minus 50 %auf ausgewählte Artikel. Schwarze Dessous und Unterwäsche von Palmers sind um 20 %billiger. Ausgewählte Ware bei sOliver um bis zu 60 %günstiger. Beim Black Friday Sale von sOliver gibt es auf ausgewählte und gekennzeichnete Ware bis zu minus 60 %und bei Esprit sparen Sie bis zu 70 %. Im Schrankraum Fashion & Style Store gibt es minus 25 %auf gekennzeichnete Winterware. Bei Intersport heißt es minus 15 %auf den gesamten Einkauf auf lagernde Artikel -ausgenommen Ski-Sets, E-Bikes und Pulsuhren, Gutscheinkauf. Telekommunikationsunternehmen laden mit besonderen Angeboten zum Shoppen ein. Mit dem Freu Dich Rabatt von 10 % bei Dorotheum für Clubmitglieder und die es noch werden wollen, kann man funkelnde Schmuckstücke ergattern. Geschenkespecials von Reformstark Martin oder Confiserie Heindl lassen Shopping-Herzen höherschlagen.