Krankenkassen erwarten für heuer 528,1 Mio. Euro Verlust

MAN startet mit Verlusten ins Jahr Der deutsche Lastwagenbauer MAN hat in den ersten drei Monaten tiefrote Zahlen geschrieben. Die anhaltende Krise in vielen europäischen Ländern und eine 140-Millionen-Rückstellung für ein Kraftwerksprojekt verhagelten der Volkswagen-Tochter das erste Quartal. Unter dem Strich steht ein Verlust von 337 Mio. Euro, nachdem vor einem Jahr noch ein Gewinn von 130 Mio. Euro in den Büchern stand, wie der mittlerweile im MDax notierte Konzern mitteilte.