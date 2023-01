Weitere Brauereien erhöhen Bierpreise

Mehrere Brauereien planen im kommenden Frühjahr die Bierpreise für die Gastronomie zu erhöhen.

Im kommenden Frühjahr werden die Bierpreise deutlich steigen. Nachdem die Brau Union (u.a. Schwechater und Wieselburger), laut "Oberösterreichischen Nachrichten", plant die Bierpreise für die Gastronomie um durchschnittlich 9,5 Prozent zu erhöhen, werden jetzt weitere Brauereien nachziehen.

So will auch die Waldviertler Privatbrauerei Zwettl die Bierpreise im kommenden Frühjahr um voraussichtlich fünf Prozent erhöhen, wie "orf.at" berichtet. Ebenfalls davon betroffen ist die Bierwerkstatt Weitra, die zum Unternehmensverbund gehört. Auch die Privatbrauerei Egger könne weitere Preisanpassungen in der Gastro und im Handel nicht ausschließen. "Egger Getränke"-Geschäftsführer Reinhard Grießler nennt als Gründe dafür Preissteigerungen u.a. bei Energie, Verpackung und Logistik.

Schock für die Gastronomie

Die Bierpreiserhöhungen sind für die Gastro ein Schock – so spricht der stellvertretende Sprecher der Wirte, Franz Winkler, von katastrophalen Auswirkungen auf die Gastronomie. Die Betriebe können selbst entscheiden, wie sie mit den steigenden Kosten umgehen. Es müsse nun beobachtet werden, wie viel an die Konsumenten weitergegeben werden könne. Hierbei komme es vor allem auf die Art und den Standort des Betriebes an, so Winkler gegenüber "orf". Er befürchtet, dass die klassischen Wirtshäuser am Land mitunter zuerst und verhältnismäßig stark von dieser Teuerung getroffen werden.