Goldman Sachs investiert über eine Milliarde Euro in Biomethan

Die US-Investmentbank Goldman Sachs will in Europa über eine Milliarde Euro in das Geschäft mit Biomethan investieren.

Goldman Sachs Asset Management teilte am Montag mit, ein Biomethan-Geschäft mit dem Namen Verdalia Bioenergy gegründet zu haben. Dies werde sowohl in Projekte investieren, die sich noch am Anfang befänden, als auch in bereits entwickelte Assets. Biomethan spielt eine wichtige Rolle bei der Energiewende. Nach Angaben der European Biogas Association sind durch das Geschäft mit Biogas und Biomethan in Europa rund 210.000 Arbeitsplätze geschaffen und jährlich rund 60 Millionen Tonnen an klimaschädlichen Treibhausgasen vermieden worden.