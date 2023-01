Patricia Neumann soll neue Chefin von Siemens Österreich werden, sie löst Wolfgang Hesoun ab.

Spitzenjob. Die Entscheidung über die Nachfolge von Wolfgang Hesoun an der Spitze von Siemens Österreich ist in der Zielgeraden. IBM-Managerin Patricia Neumann (51) soll neue Chefin des Industrieunternehmens werden. Eine offizielle Bestätigung von Siemens steht noch aus, dem Vernehmen nach soll das kommende Woche erfolgen.

Karriere. Neumann genießt in der Technologiebranche hohes Ansehen und ist bestens vernetzt, national wie international.

Führungspositionen beim IT-Riesen IBM

Gleich nach ihrem Wirtschaftsstudium an der WU Wien heuerte sie 1995 beim IT-Riesen IBM an, kam früh in Führungspositionen und verbrachte die Hälfte ihrer bisherigen Karriere im Ausland – sie war für IBM u.a. in London, Mailand und Stuttgart stationiert. 2017 kehrte die Mutter zweier Töchter nach Wien zurück und übernahm die Führung von IBM Österreich. Bis es Neumann im Oktober 2021 wieder ins Ausland zog, sie rückte im Konzern in eine weitere internationale Top-Position auf. Nun ist sie wieder am Sprung nach Wien, in den Chefsessel von Siemens Österreich.

Eng verbunden ist sie mit Wien ohnehin. Sie sitzt noch im Aufsichtsrat von IBM Österreich. Und sie ist Präsidentin der Internetoffensive Österreich, des Interessenverbands der heimischen IKT-Unternehmen.

Noch dürfte es einige ungeklärte Punkte hinsichtlich der Auflösung ihres aktuellen Vertrags geben. Weshalb Wolfgang Hesoun, der sich per Ende Februar zurückziehen wollte – er erreicht dann die für Siemens-Vorstände gültige Altersgrenze von 63 – vielleicht ein paar Monate verlängern könnte.

Digitalisierung. Mit ihrem Know-how und ihrer Erfahrung sei Neumann genau die Richtige für Siemens Österreich, streuen ihr Brancheninsider Rosen. Das Unternehmen fokussierte in den letzten Jahren zunehmend auf die Bereiche Digitalisierung und Automatisierung.

Die Österreich-Tochter des deutschen Siemens-Konzerns hat die Regionalverantwortung für 26 Länder, hierzulande gibt es noch 8.900 Mitarbeiter. Die Münchner Zentrale bürstete die Wiener „Fi­liale“ einigermaßen auf Schrumpfkurs.

Neumann wäre übrigens die zweite Frau an der Spitze von Siemens Österreich – nach Brigitte Ederer, der Vorgängerin von Hesoun.