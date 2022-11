Neben zahlreichen Film- & Serienstarts wartet CANAL+ im Dezember mit Highlights aus Österreich auf.

CANAL+ und CANAL+ FIRST präsentieren umfangreiche Neustarts und eine Reihe an Neuzugängen des österreichischen Films. Der österreichische Sci-Fi Film Rubikon ist dabei exklusiv nur auf CANAL+ verfügbar. Dazu gibt es 37 weitere neue Titel des österreichischen Films zu sehen, wie u.a. Sargnagel – Der Film, Quo Vadis, Aida und Fuchs im Bau.

Rubikon

Die junge Soldatin Hannah und ihre beiden Kollegen Gavin und Dimitri müssen auf der mittlerweile privatisierten ISS-Raumstation “Rubikon” mit ansehen, wie die Erde in einer meteorologischen Naturkatastrophe versinkt. Der Kontakt zu etwaigen Überlebenden bricht ab.

Was ist passiert? Sind sie die letzten Überlebenden der Menschheit? Ihre Versuche, einen sicheren Weg zurück nach unten zu finden, werden von immer heftigeren Konflikten innerhalb der Crew erschwert. Ein moralisches Dilemma lässt drei sehr verschiedene Weltanschauungen aufeinanderprallen.

Rubikon ist ab 16. Dezember exklusiv in der CANAL+ App verfügbar.



© Samsara Film/Graf Film ×

All die ungesagten Worte

Am Tag nach der Beerdigung ihres Vaters findet Julia eine Überraschung. Eine Reise, die ihr Leben komplett verändern soll. Und vielleicht auch eine Gelegenheit, sich endlich all die Dinge zu sagen, die Vater und Tochter nie ausgesprochen hatten. Jean Reno und Alexandra Maria brillieren als Duo in dieser herzerwärmenden Komödie, basierend auf dem Bestseller von Marc Lévy.

All die ungesagten Worte ist ab 15. Dezember in der CANAL+ App verfügbar.

© 2022 TCC PRODUCTIONS - STUDIOCANAL - STARZPLAY ×

Downton Abbey

Die fabelhafte Maggie Smith begeistert seit der ersten Staffel Downton Abbey die Fans der Serie als Violet Crawley, die Dowager Countess. In den alten Strukturen adeliger Familien verankert, wird hier mit viel britischem Charme und Finesse die Geschichte der Crawleys erzählt und aufgemalt, und wie diese langsam aber sicher eine fortschrittliche Wendung nimmt. Downton Abbey ist zum Mitfühlen, Mitleben und Mitleiden.

Alle sechs Staffeln Downton Abbey sind ab 1. Dezember in der CANAL+ App verfügbar.



© 2010 Carnival Film & Television Limited. ×

Ein Kind zur Zeit

Das Leben des erfolgreichen Kinderbuchautors und glücklichen Familienvaters Stephen Lewis gerät eines Tages vollkommen unerwartet komplett aus den Fugen. Gerade schlendert er noch wie so häufig mit seiner vierjährigen Tochter Kate bei einem ganz normalen Einkauf durch den Supermarkt, im nächsten Moment ist sie verschwunden. Für das Elternpaar bricht die Welt zusammen. Auf der verzweifelten Suche nach einem neuen Sinn im Leben bewegt sich ihre Ehe unaufhaltsam auf den Abgrund zu.

Ein Kind zur Zeit ist ab 27. Dezember in der CANAL+ App und am 27. Dezember um 20:15 Uhr auf CANAL+ FIRST zu sehen.

© THE CHILD IN TIME PRODUCTIONS LTD 2017 ×

Upstart Crow

Das frühe Leben des “Barden” William Shakespeare neu geschrieben und interpretiert: Im Jahr 1592 startet William seine Karriere. Seine frühen Werke werden vom literarischen “Establishment” belächelt und zu Hause hat er sowieso nichts zu sagen. Die Probleme hören da aber nicht auf: unter Druck, mehr zu veröffentlichen und von seinem Rivalen Robert Greene schlecht gemacht, ziehen auch noch seine Eltern bei ihm ein.

Upstart Crow ist ab 15. Dezember in der CANAL+ App und zu Weihnachten um 17:40 Uhr auf CANAL+ FIRST zu sehen.

© BBC 2016 ×

BUT WHAT ABOUT… Film Production?

Filmproduktionen sind oft mit massivem Aufwand und großem Ressourcenverbrauch verbunden: Wie sehr das zu Lasten der Umwelt gehen kann, ist Zuseher:innen oft kaum bewusst. Dabei müssen Teams oft weite Strecken zurücklegen, um zu den Drehorten zu gelangen und Sets werden nach den Drehs häufig komplett zerstört, weil sie danach “nicht mehr gebraucht” werden.

So manche Produktion hat auch schon dramatische Umweltsünden begangen, aber wie lässt sich ein Filmdreh nachhaltiger gestalten? Was für umweltfreundliche Produktionsmöglichkeiten stehen uns zur Verfügung? Worauf kommt es beim Green Producing an? Das und viel mehr bespricht Christl Clear in der neuesten But What About…?-Folge mit Produzent:innen, Regisseur:innen und Green Producing Expert:innen.



BUT WHAT ABOUT… Film Production? ist ab 18.12. in der CANAL+ App und am 18. Dezember um 19:40 Uhr auf CANAL+ FIRST zu sehen.

Alle BUT WHAT ABOUT… Folgen sind in der CANAL+ App verfügbar.

© TFCITD ×

Pennyworth - Season 3

Die DC-Serie folgt Alfred Pennyworth (Jack Bannon), einem ehemaligen Britischen SAS-Soldaten, der im London der 60er Jahre eine Sicherheitsfirma gründet. Er wird vom jungen Milliardär Thomas Wayne (Ben Aldridge) und dessen Frau Martha (Emma Paetz) angeheuert - bevor sie die Eltern von Bruce Wayne werden. Staffel drei des psychologischen Thrillers beginnt nach einem fünf Jahres Zeitsprung: der Bürgerkrieg ist vorbei, die Kulturrevolution hat die Welt verändert und läutet ein neues Zeitalter für Superhelden und Superbösewichte ein.

Die dritte Staffel von Pennyworth ist ab 11.Dezember in der CANAL+ App verfügbar.

© 2019 Warner Bros ×

Die zwei ersten Staffeln von Pennyworth sind bereits verfügbar.