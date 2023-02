Die Airline Emirates sucht weiterhin intensiv nach neuen Talenten für die Cabin Crew.

Im Februar wird es daher auch in Österreich wieder mehrere „Tage der offenen Tür“ geben, an denen Interessierte einen Einblick in die Arbeitsabläufe bei Emirates bekommen.

Die Cabin Crew Open Days werden am 10. und 21. Februar im Hotel Mercure Wien Westbahnhof (Felberstraße 4, 1150 Wien) und am 12. Februar im Wyndham Grand Salzburg Conference Centre (Fanny-von-Lehnert-Straße 7, 5020 Salzburg) stattfinden.

Wer von einer beruflichen Zukunft in der Luftfahrt träumt, kann sich online unter https://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew oder direkt vor Ort bei den Emirates Cabin Crew Open Days bewerben.