Immer mehr Tankstellen geht der Diesel aus

Immer mehr Zapfsäulen in Österreich bleiben durch Engpässe jetzt trocken.

80 % des heimischen Spritverbrauchs macht Diesel-Treibstoff aus. Umso erschreckender, dass dieser jetzt immer knapper wird: An mehreren Tankstellen in Wien, Niederösterreich oder Kärnten kann man schon jetzt nur noch Benzin tanken.

"Es ist in den nächsten Wochen durchaus noch mit Engpässen zu rechnen“, erklärt Jürgen Scherzer, Obmann der Kärntner Tankstellenbetreiber, im Ö1-Frühjournal. Diese Engpässe können mehrere Stunden dauern.

Mehrere Gründe

Für die Diesel-Knappheit gibt es mehrere Gründe: In Europa müssen rund 60 % des Dieselbedarfs importiert -werden. Normalerweise kommt ein großer Teil davon aus Russland – der fällt aktuell allerdings weg. Auch der Unfall in der OMV-Raffinerie im Juni in Schwechat wirkt sich weiter negativ auf die Versorgungssituation aus. Im Oktober soll die Raffinerie wieder in Betrieb gehen – damit wird sich auch die Lage verbesseren.