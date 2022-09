× Erster Tankstelle geht der Diesel aus

Eine OMV-Tankstelle im niederösterreichischen Ebreichsdorf hat seit heute Mittag keinen normalen Dieselkraftstoff mehr an den Zapfsäulen.

Aufregung in Niederösterreich: Eine OMV-Tankstelle in Ebreichsdorf bietet nur noch den teureren Premium Diesel an. Normaler Diesel ist dort nicht mehr erhältlich. Das sorgt bei zahlreichen Autofahrern für Verärgerung und Skepsis. Warum konnte man derzeit nicht sagen, die Aufregung ist auf alle Fälle groß.

© monatsrevue.at/Thomas Lenger ×

Teuerung beim Diesel

Diesel verteuerte sich gegenüber dem Juli 2021 um 66,4 Prozent, im Vergleich zum Juni ergab sich eine Preissteigerung von 3,5 Prozent. Der Heizölpreis hat sich im Jahresvergleich sogar mehr als verdoppelt (plus 108,5 Prozent), die Verteuerung gegenüber Juni bezifferte die Energieagentur mit 3,2 Prozent.

Am Montag hatte der Ölverbund OPEC+ für Oktober eine leichte Kürzung seiner Förderung beschlossen. Hintergrund ist, dass die Erdölpreise in den vergangenen Wochen deutlich gefallen sind - wenngleich von hohem Niveau aus. Auslöser der Preisrückgänge sind trübe Konjunkturaussichten, gepaart mit deutlichen Zinsanhebungen vieler Notenbanken als Mittel gegen die hohe Inflation.

Eine beständige Belastung für die Rohölnachfrage stellt auch der strikte Corona-Kurs Chinas dar. Immer wieder riegeln die chinesischen Behörden ganze Millionenstädte ab, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Das belastet die wirtschaftliche Entwicklung und damit auch die Nachfrage nach Rohöl, Benzin und Diesel.