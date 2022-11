Generationen-Special auf CANAL+

Der vierte und letzte Teil des Generationen-Specials zum Thema "Future" mit Christian Kern & Chantal Bamgbala erscheint am 25. November 2022 um 19:45 Uhr auf CANAL+ FIRST. Die ersten drei Teile und alle weiteren Folgen von AUX sind in der CANAL+ App verfügbar.

© CANAL+ × Tori Reichel bespricht zusammen mit Kulturwissenschaftlerin, Aktivistin und Antirassismus-Trainerin Chantal Bamgbala (24) und Manager und Ex-Bundeskanzler Christian Kern (56) die generationsübergreifenden Herausforderungen für die Zukunft. Der Konflikt zwischen den Generationen ist heute so groß wie nie zuvor – sagt man zumindest. Der perfekte Zeitpunkt für das Music & Culture Magazin AUX, verschiedene Generationen gemeinsam an einen Tisch zu bringen. Vom Klimawandel bis hin zur, in Österreich vielseitig diskutierten, 4-Tage Woche unterhalten sich die Gäst:innen über die Herausforderungen, die ihre Generationen beschäftigen. Das Gespräch der Generationen ist dabei durchaus kontrovers. Kern ist optimistisch, die Probleme der Gegenwart aufgrund von technologischem und wirtschaftlichem Fortschritt zu lösen, während Bamgbala sagt “realistisch” in die Zukunft zu sehen. © CANAL+ × Anhand einer Zeitkapsel zeigt Chantal auf, was die jetzige Generation prägt und stellt sich vor, wie die zukünftigen Generationen mit den Herausforderungen umgehen werden. © CANAL+ × Die Folge endet mit einer Live-Session: An jedn is koid von Dialekt-Liedermacher Alex Miksch, begleitet von Anna Anderluh (Autoharp, Gesang). CANAL+