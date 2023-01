Online-Supermarkt Gurkerl tauscht Management aus

Erich Comor, Chef der deutschen Schwester Knuspr übernimmt auch die Führung des österreichischen Lieferdienstes Gurkerl. Der bisherige Gurkerl-Geschäftsführer Maurice Beurskens geht.

Umbau beim Ende 2020 gegründeten und rasch gewachsenen Online-Supermarkt Gurkerl.at. Der tschechische Mutterkonzern Rohlik legt die Führung der österreichischen und deutschen Tochterunternehmen per sofort zusammen. Erich Comor, Geschäftsführer von Knuspr in Deutschland, ist nun auch für Gurkerl in Österreich verantwortlich, wobei beide Marken erhalten bleiben. Maurice Beurskens, bisher an der Spitze von Gurkerl, muss gehen.

Zusammenführung

„Das Zusammenführen der Teams von Knuspr und Gurkerl hilft uns, von unserer jeweiligen Größe und von den Synergien sowie unseren Top-Talenten in beiden Unternehmen zu profitieren. Dabei sichern wir die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig”, so Olin Novák, International CEO Rohlik Group.

Logistikzentrum in Wien wird vollautomatisiert

Weiters kündigt Rohlik millionenschwere Investitionen in die Standorte Deutschland und Österreich an. Im Laufe des Jahres sollen alle drei bestehenden Logistikzentren in München, Frankfurt und Wien vollautomatisiert werden. Damit soll die Produktivität gesteigert werden und man will schneller in die Gewinnzone kommen. "Sobald wir dieses Ziel erreicht haben, fassen wir die Expansion in weitere Städte ins Auge”, so Tomáš Čupr, Gründer der Rohlik Group.

30 Prozent regionale Produkte

Knuspr und Gurkerl haben beide einen starken Fokus auf regionale Lieferanten und Produkte. „Mehr als 30 Prozent des Sortiments in beiden Ländern stammt von regionalen Anbietern. Wir werden unser lokales Angebot an allen unseren Standorten weiter ausbauen, damit unsere Kunden auch weiterhin die besten und frischesten Lebensmittel aus der Region genießen können”, erklärt der neue Doppel-Chef Comor.

Gurkerl.at bietet ein Sortiment von mehr als 13.500 Produkten. Geliefert wird in Wien und Umgebung drei Stunden nach Bestellung.