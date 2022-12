Der US-Automobilhersteller General Motors ruft in Nordamerika rund 140.000 Fahrzeuge wegen Brandgefahr zurück.

Der Rückruf betreffe verschiedene Chevrolet Bolt EV-Modelle der Baujahre 2017 bis 2023, da in seltenen Fällen die Abgase des Gurtstraffers nach einem Unfall mit den Fasern des Teppichbodens in Berührung kommen und einen Brand verursachen könnten, teilte General Motors am Dienstag mit. Betroffen sind etwa 120.000 Fahrzeuge in den USA und 20.000 Fahrzeuge in Kanada.