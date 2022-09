SAP erhöht Preise erneut

Der deutsche Softwarekonzern SAP erhöht einem Zeitungsbericht zufolge die Preise erneut.

Ab dem Jahreswechsel verlange das Unternehmen um bis zu 3,3 Prozent mehr für die Wartung von Softwareinstallationen, berichtete das "Handelsblatt" am Montag unter Berufung auf einen Brief an die Kunden. Begründet werde der Schritt mit der hohen Inflationsrate: SAP verzeichne "höhere Energie- und Arbeitskosten sowie steigende Aufwendungen für Dienstleistungen von Drittanbietern".

Erst vor wenigen Wochen habe SAP angekündigt, die Preise für seine Clouddienste automatisch jährlich anzuheben.