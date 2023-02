Tesla liegt bei deutscher Produktion in Grünheide vor Ziel

Der US-Elektroautobauer Tesla fährt seine Produktion im deutschen Werk in Grünheide bei Berlin schneller hoch als geplant.

Die Marke von 4.000 produzierten Autos pro Woche sei um drei Wochen früher als eigentlich angestrebt erreicht worden, geht aus einem Produktionsplan hervor, der Reuters am Montag vorliegt. Ursprünglich sollte die Marke von 4.000 Fahrzeugen pro Woche in der Woche vom 13. März erreicht werden, bis Ende Juni sollen es mehr als 5.000 Autos werden.

Die maximale Kapazität liegt bei 500.000 Autos pro Jahr, das sind fast 10.000 pro Woche. Auch die Montage von Batterien wurde in Grünheide aufgenommen; die Zellfertigung soll sich angesichts des US-Subventionspakets IRA auf die USA konzentrieren. Am Mittwoch sollen Analysten über die Strategie informiert werden.

Tesla beschäftigt in der Fabrik in Grünheide inzwischen mehr als 10.000 Mitarbeiter. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Unternehmenskreisen. Tesla will in Grünheide mit 12.000 Mitarbeitern eine halbe Million Autos im Jahr produzieren.