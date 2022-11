Visa kündigt weltweite Kartenvereinbarungen mit FTX auf

Der weltweit größte Zahlungsabwickler Visa beendet seine Zusammenarbeit mit der insolventen Kryptobörse FTX.

"Wir haben unsere globalen Vereinbarungen mit FTX gekündigt und das Kreditkartenprogramm in den USA wird abgewickelt", sagte ein Unternehmenssprecher der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag.

FTX und Visa hatten Anfang Oktober eine erweiterte Partnerschaft angekündigt, die unter anderem die Einführung von kontogebundenen Visa-Karten in 40 neuen Ländern vorsah. FTX hatte am Freitag in den USA Gläubigerschutz beantragt. Gegen die Krypto-Börse und den inzwischen zurückgetretenen Firmenchef Sam Bankman-Fried laufen auf den Bahamas Ermittlungen wegen möglicher Veruntreuung von Kundengeldern.