Ölpreise gaben am Montag nach

Die Ölpreise sind am Montag gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete in der Früh 97,64 US-Dollar (98,91 Euro).

Das waren um 0,97 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,17 Dollar auf 91,44 Dollar.

Nachdem sich Spekulationen an den Märkten auf eine Lockerung der harten Coronapolitik in China nicht bewahrheitet haben, sind die Ölpreise unter Druck geraten. Die harte Coronapolitik belastet die konjunkturelle Entwicklung in China und dämpft die Nachfrage.

So sind die chinesischen Exporte im Oktober unerwartet gesunken. Beobachter nannten als Gründe für den Rückgang die schwache globale Nachfrage. Zudem würden die weiterhin strikten Coronabeschränkungen in China zu anhaltenden Problemen bei den Lieferketten führen. Bereits in den Vormonaten hatte die chinesische Exportmaschinerie an Schwung verloren.