Ölpreise legten leicht zu

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gestiegen.

Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 80,40 US-Dollar. Das waren 41 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 21 Cent auf 76,44 Dollar.

In einem ruhigen Umfeld erhielten die Erdölpreise etwas Unterstützung von neuen Lagerdaten aus den USA. Das American Petroleum Institute (API) meldete am späten Dienstagabend einen deutlichen Abbau der landesweiten Rohölbestände. Am Mittwochnachmittag gibt das US-Energieministerium seine wöchentlichen Zahlen bekannt. Die Vorratszahlen bewegen die Ölpreise oft recht deutlich, da sie Auskunft über das Angebots-Nachfrage-Verhältnis geben.