Mediengruppe ÖSTERREICH startet Magazin-Offensive mit „Live&Style“

Erstes wöchentliches Wohnmagazin erscheint jeden Donnerstag – Zusätzlich startet neues Online-Portal liveandstyle.at

Die Mediengruppe ÖSTERREICH setzt Ihre Produkt-Offensive im neuen Jahr weiter fort: Ab kommenden Donnerstag, 9. März, startet das erste wöchentliche Wohn-Magazin „Live&Style“. „Live&Style“ erscheint ab sofort jeden Donnerstag im Einzelhandel und als Beilage zur Tageszeitung ÖSTERREICH und ist für 2,90 Euro in Trafiken, Supermärkten und für ÖSTERREICH-Abonnenten erhältlich. Die Startauflage von „Live&Style“ beträgt 90.000 Stück. Als Chefredakteurinnen bei „Live&Style“ fungieren Valerie Fellner und MADONNA-Chefredakteurin Daniela Schimke. „Live&Style“ widmet sich wöchentlich der ganzen Welt des Wohnens: Von Interior-Design und Wohn-Trends über Möbel und saisonale Deko bis hin zu Garten und Immobilien.

Gleichzeitig mit dem neuen Print-Magazin startet die Mediengruppe ÖSTERREICH im Rahmen einer großen Online-Offensive für die Magazine mit liveandstyle.at das erste tagesaktuelle österreichische Wohn-Portal mit einem starken Schwerpunkt auf Social Media.

„Der Launch von „Live&Style“ ist der nächste Schritt in unserer multimedialen Wachstumsstrategie. Während andere Verlage Magazine einstellen, setzen wir in der Mediengruppe ÖSTERREICH einen bewussten Kontrapunkt. Wichtig ist uns dabei die Verschränkung von hochwertigem Magazin, modernem Online-Auftritt und Bewegtbild im Rahmen von oe24.TV. Die Resonanz auf das neue „Live&Style“ ist jedenfalls sensationell: In der ersten Ausgabe haben wir bereits über 30 Werbepartner. Das zeigt, dass die Werbewirtschaft Innovation am Medienmarkt zu schätzen weiß. Wir werden den Magazin-Bereich in den kommenden Monaten weiter stark ausbauen und sehen „Live&Style“ als ersten Schritt einer großen Magazin-Offensive im Jahr 2023 – insbesondere auch online“, erklärt Mediengruppe-ÖSTERREICH-CEO Niki Fellner.