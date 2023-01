Elefanten-Runde: Quoten-Sieg für oe24.TV

170.000 schauten auf oe24.TV bei der Elefanten-Runde zu.

Wien. Die Elefanten-Runden zur NÖ-Wahl im Privat-TV brachten einen klaren Quoten-Sieger: 170.000 Österreicher sahen am Dienstag beim ersten TV-Aufeinandertreffen der NÖ-Spitzenkandidaten auf oe24.TV zu (Nettoreichweite, 12+). Der Marktanteil lag bei 2,5 %. Von 22 bis 23 Uhr war oe24.TV am Dienstag hinter RTL sogar der zweitstärkste Privat-TV-Sender in Österreich.

Tag darauf war das Interesse bei Puls24 deutlich geringer: Bei der Puls24/Krone-Elefantenrunde schalteten nur 72.000 Seher ein (NRW, 12+). Also nicht einmal die Hälfte! Die Puls24/Krone-Elefantenrunde kam lediglich auf einen Marktanteil von 0,8 %.

Auch bei den 12- bis 49-Jährigen ging das Rennen klar an oe24.TV. In der werberelevanten Zielgruppe lag der Marktanteil bei 3,1 %. Puls24 erreichte mit 0,5 % Marktanteil in dieser Ziel­gruppe gerade einmal ein Sechstel von oe24.TV.

Gestern Abend ging auf ORF dann übrigens die dritte TV-Elefantenrunde über die Bühne ...