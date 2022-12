Rechts-Populist Berlusconi übernimmt Puls 4 und ATV

Spannend wird jetzt, ob die Österreichische Bundeswettbewerbsbehörde dieser Übernahme von Puls 4, ATV, ATV 2 und Puls 24 zustimmt - oder sie untersagt.

Paukenschlag in der deutschen und österreichischen Medienszene: Der italienische Rechts-Populist und Bunga-Bunga-Politiker Silvio Berlusconi hat über Treuhänder und Mittelsmänner geheim die Mehrheit am größten Privat-TV-Konzern ProSieben-Sat1 gekauft.

Am 13. Dezember hat Berlusconi dieses "Unfriendly Take Over" bei der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde still und leise angemeldet - gestern wurde der Berlusconi-Kauf durch einen Bericht des deutschen oe24-Portals DE24LIVE.de bekannt.

Bisher hatte Berlusconi bereits knapp 30 Prozent der Aktien an ProSiebenSat1 in Besitz gehabt, jetzt meldet er bei der Bundeswettbewerbsbehörde den "Erwerb der faktisch alleinigen Kontrolle" von ProSiebenSat1 an. Das heißt: Berlusconi muss es gelungen sein, über Treuhänder mehr als 50 % der ProSiebenSat1-Aktien - oder zumindest Einfluss darauf - zu erwerben.

Die Aktie der deutschen TV-Gruppe war seit Jahresbeginn wegen dramatischer Erfolgslosigkeit um mehr als 40 % abgestürzt - Berlusconi hat das Preis-Tief offenbar genutzt, um in großem Stil zuzuschlagen.

In der deutschen Politik ist die Meldung von DE24LIVE heute früh eingeschlagen wie eine Bombe: Ein rechtsextremer italienischer Politiker kauft sich die Mehrheit und - wie er selbst schreibt - "die faktisch alleinige Kontrolle" am größten privaten deutschen TV-Konzern: Für viele deutsche Politiker - wie Bayerns Ministerpräsident Söder - ist das "ein absolutes No Go".

Berlusconi soll nun in Deutschland durch neue Gesetz gestoppt werden.

Für Österreichs Medienpolitik ist die Berlusconi-Übernahme überhaupt der Super-GAU: Die ProSiebenSat1-Gruppe kontrolliert bei uns als "Seven One Media" mehr als 50 Prozent des privaten Fernsehmarktes. Denn neben ProSieben, Sat 1, Kabel 1 und ihren zahllosen Ablegern gehören zu dieser Gruppe auch Österreichs Privatsender Puls 4, ATV, ATV 2, Puls 24, Kabel 1 Doku und der Streamingdienst Zappn. Das heißt: Mit Ausnahme des unabhängigen oe24-TV und des Mateschitz-Senders Servus TV wären dann alle relevanten privaten TV-Sender mit österreichischem Programm in der Hand von Berlusconi.

Kurios ist dabei: Die linke Puls24-Moderatorin Corinna Milborn wäre mit einem Schlag Berlusconi-Angestellte, auch der News-Sender Puls 24 käme unter Berlusconi-Kontrolle - wenn es ihn überhaupt weiter gibt. Denn Berlusconi will alle defizitären Sender der ProSieben-Gruppe einstellen und - wie er sagt - stattdessen "paneuropäische Programme" ohne regionale Schwerpunkte entwickeln.

In Insider-Postings auf "standard.at" wird deshalb bereits die Ablöse von "Seven One"-Chef Markus Breitenecker angekündigt.

Spannend wird jetzt, ob die Österreichische Bundeswettbewerbsbehörde dieser Brutal-Übernahme von Puls 4, ATV, ATV 2 und Puls 24 zustimmt - oder sie untersagt. Schon seinerzeit gab es heftige Kritik an der Fusion von Puls 4 und ATV, die sich jetzt - nach der Berlusconi-Übernahme - als schwere Fehlentscheidung herausstellt. Gut möglich, dass die Wettbewerbsbehörde deshalb jetzt die "Seven One"-Sendergruppe zerschlägt und ATV sowie ATV 2 wieder zu eigenständigen Sendern ohne Berlusconi-Einfluss macht.