So viele Pakete transportiert die Post pro Tag vor Weihnachten

Für die gelben Hilfsengerl der Österreichischen Post gibt es derzeit viel zu tun.

An mehreren Tagen wurden mehr als eine Million Pakete transportiert, der Tageshöchstwert für den Dezember 2022 liegt bei rund 1,3 Millionen Paketen. Zum Vergleich: An einem Durchschnittstag im Jahr 2022 stellt die Post rund 600.000 Pakete zu.

„Bei rund 1,3 Millionen Paketen an einem Tag dürfen wir uns wirklich als ‚Team Christkind‘ bezeichnen! Durch den Ausbau unserer Kapazitäten, der Modernisierung unseres Fuhrparks und zusätzlichem Personal sind wir in der Lage, auch so hohe Paketmengen erfolgreich, schnell und mit hoher Qualität zu verarbeiten. Weihnachten kann kommen!“, so Peter Umundum, Vorstandsdirektor für Paket & Logistik, Österreichische Post AG.

Hohe Sendungsmengen wie in den vergangenen Tagen sind auch weiterhin bis Heiligabend zu erwarten. Insgesamt rechnet das Unternehmen mit bis zu 58 Millionen Briefen und Weihnachtskarten in der Adventzeit, allein für den Dezember erwartet die Post rund 19,6 Millionen Pakete und bewegt sich damit etwas über dem Niveau des Vorjahres.