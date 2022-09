Wir sollen sparen, aber Regierung nicht

In der Bundesregierung lässt man sich mit den konkreten Einsparungen noch Zeit.

Wien. Heute, Montag, präsentierte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler gemeinsam mit Wirtschaftsminister Martin Kocher ihre Energiesparkampagne „Mission 11“. Durch großteils selbst­erklärende Tipps für Haushalte erhofft man sich, 11 % des Energieverbrauchs einsparen zu können.

Vorbereitung. „Wir bereiten uns damit sicher auf den Winter vor“, erklärte Gewessler in einer Pressekonferenz. Auch die staatlichen Gasspeicher seien schon zu 70,69 % gefüllt, bis November will man die 80 % erreichen.

Kampagne. Bei den Energiespartipps griff man wohl auf Altbewährtes zurück: Einige Empfehlungen fanden sich bereits in einer vorherigen Kampagne Gewesslers wieder. Heimische Umweltorganisa­tionen reagierten positiv, trotzdem pochen Greenpeace und WWF auf weitere gesetzliche ­Maßnahmen – allen voran in Form eines Energieeffizienzgesetzes. Verbindliche Maßnahmen, wie sie einige Staaten bereits umsetzten, lassen weiter auf sich warten. Die Regierung denke darüber nach, hieß es lediglich dazu.

Staat spart nicht: Polit-Heizsaison nach Wahl

Rückzieher. Von Sparmaßnahmen für öffent­liche Einrichtungen und konkreten Maßnahmen, wie sie Gewessler zuletzt anklingen ließ, fehlte jede Spur: Entgegen den Erwartungen vieler Polit-Beobachter wurde das Aufreger-Paket (inklusive Verbot für Heizstrahler in Gastronomie & Co.) nicht präsentiert. „Das wird gegenwärtig erarbeitet und soll bis zur Heizsaison kommen“, heißt es aus Gewesslers Bü­ro zu ÖSTERREICH. Nach dem Aufstand der Wirte gegen das Verbot soll sich die ÖVP aktuell in den Gesprächen querlegen.

Heizsaison. Während viele Österreicher bis nächste Woche wieder heizen müssen, soll die Polit-Heizsaison – ein ernsthaftes Sparpaket – erst nach der Tirol-Wahl starten, um der ÖVP nicht weiter zu schaden.

Städte legen vor. ­Während der Bund sich streitet und ziert, legen jetzt schon immer mehr österreichische Städte wie Villach oder Linz mit eigenen Energiesparpaketen vor.