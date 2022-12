× Bis minus 77%: Letzte Rabattschlacht des Jahres

Gutscheine werden eingelöst: Jetzt holt sich jeder seine Traum-Geschenke selber. Noch dazu ist vieles billiger.

Wien. Das Weihnachtsfest ist fünf Tage her, dennoch stürmen die Menschen die Shops, als hätte das Christkind seinen Job nicht erfüllt. Der Grund ist einfach: Heuer wurden laut Studie des Handelsverbands 38 % der Geschenke in Form von Gutscheinen überreicht – es war das beliebteste Geschenk. Auch Bargeld lag für viele in ­Kuverts unter dem Baum. Diese werden jetzt in echte Waren eingetauscht. Und diejenigen, die nicht zufrieden sind mit ihren Weihnachtsgaben, sind ­aktuell auf der Suche und tauschen sie um.

Umsatzbringer. Der Handel freut sich: 10 Prozent des Weihnachtsgeschäfts werden in den Tagen zwischen dem Fest und Silvester eingenommen.

„Großartig“. Lokalaugenschein auf der Mariahilfer Straße, Österreichs größter Einkaufsstraße, gestern am Nachmittag. Alles ist voller Shopper.

ÖSTERREICH traf auf Valerie (23) aus Wien Penzing: „Die Rabatte sind großartig, ich würde das Fest auf nach Weihnachten verlegen, die Geschenke wären billiger. Leider will das meine Familie nicht.“ Auch Johannes (24) aus Klosterneuburg (NÖ) sagt es deutlich: „Ich bin hier, um Schnäppchen abzuräumen.“

Kein Wunder: Die Geschäfte geben jetzt bis zu 77 % Nachlass auf ihre Originalpreise, da findet jeder etwas.